Nedtur for tittelforsvarer Østberg: Røk ut i Tour de Ski-prologen

Tittelforsvarer Ingvild Flugstad Østberg var 27 hundredeler fra å kvalifisere seg til søndagens sprint i Lenzerheide.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Ingvild Flugstad Østberg blir ikke å se i utslagsrundene i søndagens Tour de Ski-sprint. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen

Gjøvik-jentas tid holdt bare til en 32.-plass i prologen. Kun de 30 beste fikk kvartfinalebillett.

– Det snur fort gitt. Jeg var ikke bra nok i prologen, og da er det ikke bra nok til å hevde seg blant topp 30. I dag kom jeg ikke skikkelig ned på snøen. Jeg har ikke sprintfarten helt inne. Det var ikke bra nok, sa Østberg til TV 2.

Til øvrige medier la hun til at kroppen føltes bra og at sprintløypen burde passet henne godt.

– Jeg har egentlig ikke så mye å skylde på annet enn at jeg ikke gikk bra nok på ski. Jeg tror nesten jeg gikk fortere på ski i deler av gårsdagens løype, og da går det ikke fort nok på en sprint, sa Østberg.

– Hvorfor blir det slik?

– Det er en kombinasjon av at jeg ikke fikk tråkket til ordentlig på ski, og at det er litt uvant for meg å gå en sprintprolog. Jeg skal ikke skylde på det, men det var et lite sjokk. Jeg hadde ikke farten inne, sa hun på spørsmål fra Aftenposten.

Solid av Johaug

29-åringen vant Tour de Ski forrige sesong. Lørdag gikk hun sitt første renn for sesongen etter å ha fått startnekt tidligere i vinter. Da endte hun på en solid 4.-plass på 10-kilometeren.

Siden Østberg ikke tok seg videre fra sprintprologen, vil hun tape dyrebare sekunder i Tour de Ski-sammendraget.

Heller ikke Ragnhild Haga maktet å avansere fra kvalifiseringen.

Maiken Caspersen Falla var best av de norske i prologen med en 6.-plass. Deretter fulgte Anne Kjersti Kalvå som nummer 13, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen endte på 19.-plass.

Therese Johaug leverte en god sprint for henne å være. Sammenlagtlederen sikret avansementet til utslagsrundene med en 21.-plass.

– Foreløpig ser det bra ut. Hun får et tøft heat, men kanskje er det som er hennes største sjanse til å gå videre på tid. Det er vel det som er Thereses vurdering når hun velger det raskeste heatet. Det er større sjanse for at hun blir blant de fire beste der, enn at hun blir topp to i noen av de andre, sier landslagstrener Geir Endre Rogn.

Kari Øyre Slind og Heidi Weng ble henholdsvis nummer 24 og 25. Magni Smedas kom seg akkurat videre med en 29.-plass.

Miss fra svensk stjerne

Maiken Caspersen Falla var best av de norske i prologen med en 6.-plass. Deretter fulgte Anne Kjersti Kalvå som nummer 13, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen endte på 19.-plass.

Therese Johaug leverte en god sprint for henne å være. Sammenlagtlederen sikret avansementet til utslagsrundene med en 21.-plass.

Kari Øyre Slind og Heidi Weng ble henholdsvis nummer 24 og 25. Magni Smedas kom seg akkurat videre med en 29.-plass.

Svenskene måtte se Ebba Andersson ryke ut med en 39.-plass. Det er godt nytt for Johaug i sammenlagtkampen.

– Akkurat nå tenker jeg ikke på sammendraget. Jeg er bare lei meg for at jeg ikke får konkurrere mer i dag, sa Andersson til NTB.

USA-profilene Sophie Caldwell og Jessica Diggins dominerte under prologen. De tok henholdsvis første- og tredjeplassen, mens det sveitsiske hjemmehåpet Nadine Fähndrich var nest best.

Publisert: Publisert 29. desember 2019 09:36 Oppdatert: 29. desember 2019 10:01

Mest lest akkurat nå