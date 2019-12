Magnus Carlsen er verdensmester i hurtigsjakk: – En lettelse

For første gang siden 2015 gikk Magnus Carlsen til topps i VM i hurtigsjakk. 29-åringen sikret sin tredje tittel med remis mot Hikaru Nakamura.

VANT: Magnus Carlsen har levert varene i VM i hurtigsjakk. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

VM-tittelen var et faktum etter til sammen åtte seire og syv remis i Moskva. Carlsen hadde en noe treg start på mesterskapet i den russiske hovedstaden, men leverte svært sterke resultater i de syv siste partiene.

Carlsen kunne sikret seg tittelen i nest siste parti mot Leinier Domínguez, men remis gjorde at spenningen holdt inn til siste parti.

Nordmannen trengte kun remis mot Nakamura og oppnådde nettopp det etter 22 trekk. Carlsen sikret med det sin ellevte VM-tittel totalt.

– Det er en lettelse etter å ha mislykkes i hurtigsjakken så mange år på rad nå. Det er virkelig, virkelig deilig, sa Carlsen i seiersintervjuet med NRK.

Strålende start

Carlsen fikk en strålende start på dagen da han vant med svarte brikker over Levon Aronian. Armeneren var én av fire spillere som var et halvt poeng bak ledende Carlsen før partiet.

Enda bedre gikk det mot Shakhriyar Mamedyarov i parti 13 av 15. Nordmannen utnyttet Mamedyarovs feil og sikret seg etter hvert et stort overtak. Det hele endte med at aserbajdsjaneren ga opp.

Resultatene gjorde at Carlsen ville sikre tittelen med seier over Leinier Domínguez i nest siste parti. 29-åringen tok derimot til takke med remis mot amerikaneren.

Tidligere lørdag spilte Carlsen remis mot Vachier-Lagrave, som topper verdensrankingen i hurtigsjakk. Franskmannen var regnet som en av nordmannens argeste rivaler om VM-tittelen.

Nå venter lynsjakk-VM

Etter en brukbar start på mesterskapet, med to seire og tre remis torsdag, løftet Carlsen seg stort fredag. Riktignok startet det med to remis også der før nordmannen vant sine tre siste partier for dagen og tok ledelsen i VM.

VM i lyn- og hurtigsjakk spilles i Moskva fra 26. til 30. desember. Hurtigsjakkpartiene spilles de tre første dagene, mens lynsjakkpartiene avgjøres de to siste dagene.

– Jeg stiller opp for å ta to VM-gull. Det er det ingen tvil om. Hvis jeg er på topp, så har jeg god sjanse til det, sa Magnus Carlsen til VG før mesterskapet.

Carlsen er regjerende mester i lynsjakk og langsjakk.

