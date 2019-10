Gjert Ingebrigtsen forsvarer sønnenes valg: – Viktig erfaring

Strålende opplagte og i kjempehumør melder Jakob og Filip Ingebrigtsen seg klare til kvalik på 1500 meter, men først etter torsdagens løp kan de si sikkert om to ganger 5000 meter har satt spor.

Humøret er topp: Jakob og Filip Ingebrigtsen melder alt vel før kvaliken på 1500 torsdag kveld. Friidrettsforbundets Knut Skeie Solberg filmer seansen. Lise Åserud

For mindre enn 2 timer siden

Qatar: Da brødrene returnerte til utøverhotellet Wyndham West Bay etter treningsøkt på tredemølle på et nabohotell, hastet de forbi en skokk fremmøtte fra norske medier med korte, men hyggelige meldinger som «alt vel» og «har det fint».

Jakob og Filip Ingebrigtsen er nesten totalt skjermet for alt og alle som ikke er nære i støtteapparatet. Søkelyset er ene og alene rettet mot å prestere på banen. De er i den såkalte boblen, de er konsentrerte. Særlig Filip, ifølge trenerpappaen.

De har et sterkt ønske om å returnere til Norge og Sandnes med medalje.

– Filip er så dypt inni boblen at det til og med kan ta for mye energi, tenker Gjert.

Selv opptrer han som buffer og gir seg ikke før han har svart både fire og fem ganger på samme spørsmål.

Fakta Slik løpes 1500 meter: Torsdag kl. 21.00 norsk tid: Kvalifisering. Jakob i første og Filip i andre heat. Seks beste i hvert heat pluss seks beste tidene. Fredag kl. 19.05 norsk tid: Semifinaler Søndag kl. 18.40 norsk tid: Finale.

Onsdag handlet 90 prosent om guttenes muligheter på 1500 meter, en distanse der de normalt er klare medaljekandidater. De ranket som nummer to og tre i verden etter at de bare ble slått av Timothy Cheruiyot i Diamond League finalen i Brussel 6. september.

Tynte Jakob og Filip Ingebrigtsen seg for hardt på 5000-meteren? Torsdag kveld får vi svaret. Lise Åserud, NTB Scanpix

Har de tynt seg for hardt?

Gjennom hele den lange sesongen, har Filip og Jakob Ingebrigtsen befestet posisjonen, i løp etter løp etter løp. Jakob har vært særlig jevn.

Spørsmålet er om han og Filip har tynt seg så mye gjennom to ganger 5000 meter at det går ut over mulighetene på 1500 meter.

Trenerpappa Gjert frykter det.

– Jeg tror guttene er konkurransedyktige, men først etter kvalfiseringen torsdag kveld kan vi vite helt sikkert. Vi kan ikke trene ute i denne varmen, og innendørs har vi ikke funnet tredemøller som går fort nok, 19,3 km i timen er makstempo, sier han.

– Vi må opp i 27 kilometer i timen for å finne ut hva de tåler, og det skjer først når de kommer på banen.

Jakob tok seg fullstendig ut da han heltemodig utfordret etiopierne og til slutt stupte over målstrekken til en ypperlig femteplass.

Filip som preget finalen på 5000 meter til det sto igjen 500 meter, måtte gi seg på grunn av fryktelige magekramper. Det er noe alle tre guttene har lidd av når de løper hardt over distanser rundt en halv mil.

Jakob fikk fryktelig mye juling

– Kroppen til Jakob fikk fryktelig mye juling, og det vil være rart om han ikke kjenner det, mener Gjert.

– Filip ligger strekk ut på gulvet her oppe (på hotellrommet) og lærer seg pusteøvelser, så det må vel hjelpe, tilføyer han med humor i stemmen.

Trenerpappaen er opplagt som guttene, men spent, det innrømmer han.

– I mesterskap er jeg mørkemannen, jeg tør ikke håpe på mer enn finale her, sier Gjert.

STUPTE OVER MÅLSTREKEN PÅ 5000 M: – Kroppen til Jakob fikk fryktelig mye juling, sier Gjert Ingebrigtsen. Lise Åserud

– Er dere fornøyd med det?

– Vi kom hit for å ta medalje hjem til Sandnes. Jeg tror fortsatt vi klarer det, men sjansen var størst på 5000 meter. Der var det bare noe få som kunne vinne. På 1500 meter blir det veldig mange om beinet.

– Bare én favoritt?

– Uten tvil. Timothy Cheruiyot er storfavoritt.

Viktig erfaring

– I etterkant, når du kjenner resultatet, syns du det var verdt å doble og ta både 5000 meter og 1500 meter?

– Definitivt. Vi henter viktig erfaring som vi skal bruke ved senere mesterskap, kanskje allerede i Tokyo under OL neste år og i alle fall til VM i Eugine om to år, svarer Gjert Ingebrigtsen.

– Noen må gå foran og vise at vi kan utfordre afrikanerne. Foreløpig er det bare oss. Tre Ingebrigtsen mot Øst-Afrika. Nå må andre være med, ikke minst fra vår del av verden.

– Vi kommer ikke til å gi oss og var utrolig nære allerede denne gangen, understreker trenerpappaen og påpeker at det i realiteten var Ingebrigtsen mot Etiopia.

