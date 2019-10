Carlsen får unik VM-fordel: – Urettferdig, sier han selv

Magnus Carlsen har sluppet kvalifisering. – Et veldig rart system, sier konkurrenten hans.

Her ankommer Magnus Carlsen åpningsseremonien for VM i Fischer-sjakk. Fredrik Hagen, NTB scanpix

SANDVIKA: Kvelden før VM i Fischer-sjakk starter reagerer samtlige deltagere på reglene.

For mens de andre har måttet kvalifisere seg, får Magnus Carlsen hoppe rett inn i semifinalen.

– Synes du det er rettferdig?

– Nei, svarer Carlsen.

– Jeg synes generelt ikke det er rettferdig at man starter på helt tilfeldige stadier i turneringen, legger han til.

Slik er oppsettet som får kritikk

Carlsen luftet sitt syn på VM-reglene rett før åpningsseremonien i Bærum Rådhus. 2 kilometer østover, på Høvikodden, skal semifinalene og finalene i VM i Fischer-sjakk spilles fra søndag.

Det er organiseringen av turnering før semifinalene, som får spillerne til å stusse.

Jan Nepomnjasjtsjij og Wesley So måtte gjennom flere kvalifiseringsrunder og kvartfinale

Fabiano Caruana måtte kun gjennom kvartfinale-runden

Og Magnus Carlsen hadde én semifinaleplass reservert

Her er arrangørens begrunnelse:

– Magnus vant fjorårets uoffisielle VM-kamp. I vanlig, klassisk sjakk er det vanlig at verdensmesteren venter helt til finalen. Men her ønsker vi at Magnus skal slåss litt for det, så da kommer han inn i semifinalen, sier Jøran Aulin-Jansson, én av VM-arrangørene.

VM-deltagerne poserte før åpningsseremonien. Fra venstre: Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog, Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Jan Nepomnjasjtsjij og Wesley So. Fredrik Hagen, NTB scanpix

– Et veldig rart system

Carlsen sier han forstår at arrangøren ønsker å gi ham en semifinaleplass, siden VM spilles på hjemmebanen hans. Men han holder likevel fast ved at oppsettet er urettferdig.

Det er Jan Nepomnjasjtsjij enig i. Han måtte kjempe seg gjennom kvalifiseringen.

– Jeg er ikke glad for det, sier Nepomnjasjtsjij.

Han utdyper:

– Jeg synes det hadde vært bedre om Magnus kom inn i kvartfinalen, kanskje. Jeg prøver ikke å si at han ville slitt i kvartfinalen. Jeg mener bare at han ville vært mer likestilt med de andre spillerne da. Det som er viktig, er at det er likt for alle. Det er det sport handler om.

Wesley So er usikker på hva som hadde vært en bedre løsning. Men han støtter likevel konkurrentene i kritikken:

– Det blir nok bedre de neste årene. Men i år er det et veldig rart system, sier han.

Forstår misnøyen

Den siste semifinalisten, Fabiano Caruana, måtte gjennom kvartfinale-runden. Han sier at VM-oppsettet «ikke ble gjort på den beste måten».

– Skjønner du at spillerne er misfornøyde, Aulin-Jansson?

– Ja, det kan jeg forstå. Men tross alt er det litt bedre enn det vanlige, klassiske systemet.

VM-arrangøren snakker da om VM-kampene, der regjerende mester alltid er direkte kvalifisert, mens utfordreren må gjennom en krevende kvalifisering.

Det systemet har Carlsen gjentatte ganger kritisert.

Men nå er det altså VM i Fischer-sjakk som gjelder. Carlsen minner om at han ikke får flere fordeler, nå som semifinalene begynner.

– Det fine er at vi stiller på helt lik fot nå. Eller, de har kanskje en liten fordel, siden de har litt mer trening (i Fischer-sjakk).

PS. Lørdag kveld ble det klart at Carlsen møter Caruana i semifinalen.