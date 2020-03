Seriestarten i toppfotballen utsettes til slutten av mai

Norges Fotballforbund ser ikke for seg noen oppstart av eliteseriesesongen for kvinner og menn før i andre halvdel av mai.

Spillerne i blant annet Eliteserien må vente enda lenger på seriestart. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Det opplyser forbundet etter at norske myndigheter utvidet perioden for smitteverntiltak tirsdag.

«En oppstart helgen 23. og 24. mai vil gi mulighet for to runder før Norges planlagte landskamper i juni. Blir det før, vil 16. mai kunne være en flott dag å starte på», skriver forbundet i en pressemelding.

NFF er samtidig klare på at forbehold må tas med hensyn til videre tiltak og restriksjoner fra myndighetene rundt virussituasjonen.

– Nå har staten utvidet smittverntiltakene, og da er det naturlig at vi skyver på vår seriestart. Det har vært et ønske fra klubbene slik at de kan komme i gang og trene skikkelig etter påsken, de vil gjerne ha nok tid, så da har vi flyttet det til dette tidspunktet sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til Nettavisen.

NM-floke

Forbundet skriver videre at «målet er å starte opp sesongen med publikum til stede», samtidig som det jobbes med ulike typer scenarioer for gjennomføring av alle turneringene.

Avviklingen av årets fotball-NM er blant utfordringene som må løses. Der er allerede en rekke kvalifiseringskamper utsatt.

«Målet er at turneringene skal gjennomføres med normalt antall kamper», skriver NFF.

12. mars meldte forbundet at seriekamper i de øverste fotballdivisjonene for menn og kvinner var utsatt til 15. april på grunn av koronaviruset. Nå er altså perioden der kampaktiviteten er satt på pause forlenget.

Serbia-kamp ikke avklart

Eliteserien menn skulle ha startet 4. april. All fotball i Norge er satt på vent. Flere fagfolk mener at smittetoppen i Norge først vil slå inn i april og mai.

Herrelandslagets EM-omspillskamp mot Serbia skal etter planen spilles første uken i juni. Når det gjelder den kampen, avventer NFF definitiv beskjed fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Slår Norge Serbia, venter ny kamp, også den i Oslo, mot enten Skottland eller Israel. Vinneren der får EM-billett til sluttspillet neste år.

