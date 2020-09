Lagerbäck reagerer på filming og dårlig dømming

Lars Lagerbäck var meget misfornøyd med eget lag. Men var heller ikke særlig imponert over dommerinnsatsen.

Lars Lagerbäck tapte for første gang på Ullevaal med Norge. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Norge-Østerrike 1–2

ULLEVAAL STADION: Svensken så ingen grunn til å pynte på sannheten, etter hans første hjemmetap som norsk landslagssjef. Den første timen fungerte rett og slett ikke laget.

Avstandene var så store at svensken følte spillerne var spredt over hele vårt langstrakte land.

Men det var også en annen aktør på banen som ikke fikk ståkarakter fra Lagerbäck.

– Det var ikke den beste dommerinnsatsen jeg har opplevd, sa han om kampleder Mattias Gestranius.

Finnen ga et omdiskutert straffespark til gjestene før ti minutter var spilt av den andre omgangen. Sander Berge holdt hånden inntil kroppen, og ballen traff albuen.

– Det er det dummeste jeg har sett, sa Erling Braut Haaland om avgjørelsen.

Også Lagerbäck mente det var feil.

– Han beveget ikke hånden, og holdt den inntil kroppen, sa svensken.

Kampens finske dommer, Mattias Gestranius. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Mener dommeren ble lurt

Den største innvendingen mot dømmingen, hadde imidlertid Lagerbäck med tanke på hvor finnen la listen for frispark. Han mente østerrikerne filmet og lurte dommeren til å gi altfor billige frispark.

– Dessverre er det sånn. Dette er veldig erfarne spillere, majoriteten holder til i Bundesliga. De gjør noen profesjonelle feil og filmer hvis det er kamp om ballen. Det var flere ganger at de slang seg ned, og du så etterpå at de ikke hadde vondt, sa Lagerbäck.

72-åringen la til at det dessverre er sånn elitefotballen er blitt.

– Østerrikerne var gode til å gi våre spillere et knuff i 50/50-duellene. Der synes jeg ikke dommeren var god. Vi må lære oss å håndtere lag som opptrer sånn, men jeg synes dommeren var litt for dårlig til å ta det.

Lagerbäck mente også at Morten Thorsby kunne fått frispark i forkant av østerrikernes 1–0-mål.

– Det var en tvilsom avgjørelse. Morten ble angrepet og falt. Men vi skal ikke klage over det, for Østerrike var bedre enn oss. Selv om dommeren ikke var på sitt beste, så skal vi se oss selv i speilet, sa han.

Han håper tapet fungerer som en vekkerklokke før kampen mot Nord-Irland i Belfast mandag.

Der er det kun seier som er godt nok, om håpet om gruppeseier i Nations League skal leve videre.

Da han møtte pressen lørdag, sa Lagerbäck at han ikke kan se for seg at laget spiller så dårlig to kamper på rad.

PS: 8. oktober møter Norge etter planen Serbia på Ullevaal. Vinner Norge der, blir det en ren play off-finale i november om retten til EM-spill neste sommer. Motstander da blir enten Skottland eller Israel.