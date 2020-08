Martin (18) fikk Serie A-debuten – skrev norsk fotballhistorie i Italia

Martin Njøten Palumbo (18) fikk Serie A-debuten søndag kveld.

Martin Palumbo fikk spilletid for Udinese søndag kveld. Foto: Fabio Ferrari / LaPresse

Den norsk-italienske 18-åringen hadde sittet på benken hele 12 ganger for Udinese i Serie A etter at ligaen startet opp etter koronapausen. I siste serierunde fikk han endelig oppleve øyeblikket han hadde drømt om.

Fire minutter på overtid ble midtbanetalentet byttet inn til Serie A-debuten da han erstattet brasilianske Walace borte mot Sassuolo. Udinese vant kampen 1–0 etter scoring av Stefano Okaka i det 53. minuttet.

Palumbo skrev med det norsk fotballhistorie i Italia. Aldri før har tre nordmenn spilt i Serie A i én og samme sesong. I Sampdoria har nordmennene Morten Thorsby (24) og Kristoffer Askildsen (19) fått spilletid.

Stefano Okaka sikret Udinese-seier i Palumbos debut. Foto: Massimo Paolone / LaPresse

Mamma fra Radøy

Om Palumbo har gått litt under radaren hos norske fotballfans, er det kanskje ikke så rart. Stortalentet er født på Radøy, der hans norsk mor kommer fra, men familien flyttet til Italia (der faren kommer fra) da han var rundt tre år gammel.

18-åringen med norsk og italiensk pass har trent mye med Udineses A-lag etter koronapausen.

– Det har vært kjempegøy. Alle på A-laget er kjempesnille. Det var litt vanskelig å komme inn i det, men etter en stund klarte jeg å ta nivået og tempoet, sa Palumbo i et intervju med Aftenposten i juli.

– Jeg føler jeg er klar og kan bidra om jeg kommer innpå, sa Palumbo den gangen.

Norge eller Italia?

Palumbo har aldersbestemte landskamper for både Norge og Italia, men har ikke bestemt seg for hvilken nasjon han ønsker å representere om han får muligheten på et A-landslag.

– Jeg er ikke sikker på hva jeg ville valgt. En gang må jeg kanskje velge, men jeg tar det da jeg må. Nå vil jeg bare kose meg med det som skjer på A-laget, sa han.

Norges U17-landslagstrener Jan Peder Jalland beskriver Palumbo slik:

– Martin er en veldig bra gutt. En spennende spiller med bra forståelse, bra ballkontroll og god venstrefot. Han har også timing i luften, i tillegg til at han jobber veldig hardt.

Udinese endte på 13.-plass i årets sesong.