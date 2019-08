Var sengeliggende med kreft i vinter. I comebacket tok superstjernen en emosjonell gullmedalje.

Max Parrot (25) var tilbake på snøen etter en svært tøff tid. Han svarte med å vinne nok en gang.

Max Parrot med gullmedaljen, det sjette X Games-gullet i rekken. Fredrik Hagen / NTB scanpix

FORNEBU: Da snowboardkjøreren Max Parrot gikk til legen i oktober fikk han sjokkbeskjeden. Legen hadde funnet en kul på halsen hans. Det ble raskt konkludert med at han hadde fått kreft. I flere måneder ble han sengeliggende.

Lørdag kveld var han tilbake i sin første konkurranse etter den alvorlige sykdommen. Da vant han på briljant vis. Etter gullet var han emosjonell.

– Det var fantastisk. Jeg har levd i et mareritt de siste månedene. Nå lever jeg ut drømmen, sier han til Aftenposten like etter konkurransen.

Canadieren, som tok OL-sølv i slopestyle i Pyeongchang, har nå vunnet X Games seks ganger. Han er mestvinnende i Big Air-historien. Men denne seieren var ekstra spesiell.

– Jeg har trent så hard. Hardere enn jeg noen gang har gjort tidligere. Det betalte seg i dag, sier 25-åringen.

Da han fikk høre at det var Hodgkins lymfom, som er en kreftform med stor og ukontrollert vekst av lymfeceller, ble han skremt, fortalte han til Aftenposten før X Games-konkurransen.

Fakta Max Parrot Født: 6. juni 1994 Kommer fra: Cowansville, Canada Bor: Bromont, Canada Høyde: 180 Yrke: Profesjonell snowboardkjører Meritter: Har vunnet X Games 6 ganger og har tilsammen 10 medaljer. Big Air er den beste disiplinen. Har OL-sølv fra Pyeongchang, 5. plass fra OL i Sotsji.

Følte et press

Det har uten tvil vært en svært tung tid for canadieren. Han måtte starte med blanke ark etter behandlingen.

Her er en av verdens beste snowboardkjørere på cellegiftkur. Max Parrot hadde god støtte av samboeren sin da det sto på som verst. Privat

– Jeg hadde ingen muskler, ingen kondisjon, og ingen energi, forteller han.

Han måtte ta dag for dag. Drømmen om å stå øverst på pallen igjen, var det som drev ham.

Til et samlet pressekorps forteller han at han riktignok følte på et press før comebacket. I konkurranse med fem andre utøvere, deriblant norske Stian Kleivdal, var det ikke gitt at han skulle være best av alle.

– Jeg følte et press, for trikset jeg landet i kveld slet jeg med på trening. Jeg var veldig stresset for det, men det endte helt perfekt, sier han.

– Et forbilde

Konkurransen gikk ikke helt som Kleivdal hadde håpet på. Nordmannen endte sist i finalen, men kunne likevel glede seg over å ha kommet så langt.

Han måtte tidligere på dagen gjennom en tøff kvalifisering, der han sikret finaleplassen. Etter konkurransen benyttet han muligheten til å hylle gullvinneren.

– Det er helt vilt at han kommer tilbake så fort. All respekt til ham. Det er en hardtarbeidende kar, som virkelig vil det her.

– Er han et forbilde for deg?

– Ja, absolutt. Han er en av de beste i snowboardsporten. Han er absolutt et forbilde, sier Kleivdal.

Stian Kleivdal ser et stort forbilde i Max Parrot. Fredrik Hagen / NTB scanpix

Da Aftenposten konfronterte Parrot med Kleivdals ord, ble han glad.

– Det er utrolig å høre. Jeg husker da jeg var ung at jeg så opp til de eldre. Jeg er henrykt over å høre at noen ser opp til meg, forteller canadieren.

Parrot la ikke skjul på at han virkelig skulle feire gullmedaljen. Det har han fortjent.