Som første norske skater på kvinnesiden siden X Games startet i 1995, har en 24-åring fra Norge kvalifisert seg.

Tonje Pedersen skal være med i det gode selskap i Telenor Arena kommende lørdag, sammen med blant andre to elleveåringer fra Brasil og Kina. De ble født samme året som jenta fra Larvik startet med denne idretten.

– Skating for jenter har ikke vært så populært tidligere, men nå får jentene flere muligheter, sier Pedersen.

Aldersgrenser i skating er heftig diskutert, men Pedersen mener at dersom de unge er gode nok, bør de få plass. Og i likhet med dem, som er mye nærmere, har hun en viss mulighet til å komme til OL i Tokyo neste sommer. 20 skateboardere får bli med, og Norges beste kvinnelige skater ligger ikke så langt unna. Det er flere muligheter til å plukke poeng før strek settes.

Fakta: Tonje Pedersen Født: 10. juni 1995 (24 år) Klubb: Larvik skateboardklubb Bor: Larvik Yrke: Skater på heltid Utdannelse: Master i medier og kommunikasjon Meritter: Har vunnet NM åtte år på rad. Vant den internasjonale konkurransen Malmö street i fjor, EM-bronse i 2019.

Ble skateboarder på heltid

Men først er det X Games i Bærum. Pedersen, som driver med skateboarding på heltid, er sjeleglad for at hun lyktes så godt i den nordiske kvalifiseringen.

– Jeg har bodd i hovedstaden og kjenner derfor Oslo skatehall godt. Jeg lyktes med alle triksene jeg hadde planlagt i det første runet, forteller hun.

– Tonje er historisk. Ingen kvinner har klart det tidligere, sier Henning Andersen, stolt over at hun nå får en god mulighet til å kjenne på det internasjonale nivået i en konkurranse på hjemmebane.

– Vårt håp er at andre skal få inspirasjon, sier primus motor Andersen, som opplyser at en jentecamp på Tjuvholmen kommende onsdag ble fulltegnet i løpet av kort tid. Noe er i ferd med å skje.

Er en forgrunnsfigur

Pedersen er på landslaget som eneste kvinne, hun deltar i verdenscupen og tok EM-bronse tidligere i sommer.

Landslagstrener Henning Braaten tror det vil bety mye at Norge får med en kvinnelig deltager for første gang.

– Nå vil norske jenter se at det finnes muligheter også for dem. Jentemiljøet her i landet vokser, og det er viktig at noen går foran og viser seg frem på den største arenaen. Det er en ny generasjon på vei, men Tonje er foreløpig i særklasse. Hun er den som definitivt har vunnet mest i Norge noen gang, sier 40-åringen.

– I OL-rankingen ligger hun på skuddhold, men hun må klatre tre-fire plasser for å komme med til Tokyo.

På herresiden har norske Jonas Carlsson og Fredrik Tangerud kvalifisert seg til den nordiske konkurransen, som går tidlig på formiddagen i Telenor Arena førstkommende lørdag.

Norske, finske, svenske og danske skatere skal kjempe om én eneste plass til 1. runde av X Games. Den som vinner, får innpass sammen med ni internasjonale proffer. Seks av dem kommer til finalen.

Tonje Pedersen er allerede innenfor.