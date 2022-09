England rykker ned i Nations League – Ungarn fortsetter å overraske

(Italia – England 1–0, Tyskland – Ungarn 0–1) Harry Kane fikk en kraftig smell, og med to måneder igjen til fotball-VM ser også landslaget hans groggy ut: De vinner ikke kamper, scorer ikke mål – og rykker ned fra Nations League.

NY SMELL: Harry Kane var i et sammenstøt med en italiensk forsvarer i 2. omgang og måtte ta telling. Han fortsatte kampen uten at det hjalp England.

0–1-tapet for Italia i en slow-motion-reprise av forrige sommers EM-finale betyr at Gareth Southgates menn forsvinner ut av toppnivået i Nations League. Når neste utgave av UEFAs landslagsturnering tas opp igjen høsten 2024, er England i B-divisjonen, mens Norge kan være forfremmet til A.

TV 2-kommentator Morten Langli melder følgende på direkten om Englands spill fredag kveld:

– Sjokkerende svake. Jeg har nesten ikke ord, beskriver Langli.

– Selvfølgelig skuffende. Alle turneringer vi spiller, ønsker vi å vinne. I Nations League har vi vært under vår standard, men jeg synes ikke det var så dårlig i kveld, mener midtbanespiller Declan Rice i et intervju med Channel 4, gjengitt av BBC.

Avgjørelsen falt da en signaturpasning fra gamle og stadig gode Leonardo Bonucci åpnet opp den fastlåste match på San Siro. 35-åringen fra Juventus spilte ballen over tre engelske pressledd og ble kjærlig mottatt av Napoli-spiller Giacomo Raspadori i motsatt ende.

Han trengte et par touch til for å komme i skuddposisjon, men England-forsvarer Kyle Walker rakk aldri å komme opp i kroppen på Italia-angriperen. Dermed kunne han stille inn kanonen fra 16 meter og hamre inn kampens eneste mål bak Nick Pope etter 68 minutter.

England greide aldri å svare. Lagkaptein Harry Kane var nærmest, men Italias keepergigant Gianluigi Donnarumma tok seg av begge forsøkene til Englands toppscorer. Også Jude Bellingham prøvde seg på overtid. Men hans heading over mål var nok et bevis på at ferdighetene foran mål har vært Englands akilleshæl i 2022:

Ikke siden Raheem Sterling bredsidet inn lagets andre i 3–0-seieren mot Elfenbenskysten rett før pause tilbake i mars, har Gareth Southgates mannskap maktet å score i åpent spill. Det er nå 450 minutter siden.

Ett cornermål (Tyrone Mings) og én straffe (Kane) er alt England har levert i motstandermålene siden. Og etter triumfen mot Elfenbenskysten har løvene spilt fem landskamper og kun scoret i én av dem.

Mens England altså ryker ut av Nations Leagues toppnivå, allerede før siste kamp i puljen er spilt, fortsetter Ungarn å skape sensasjoner. De økte forspranget på toppen av gruppetabellen ved å slå Tyskland 1–0 etter et lekkert hælspark fra Adam Szalai fredag kveld.