BBC bekrefter: Gary Lineker tilbake på skjermen

Den britiske allmennkringkasteren bekrefter at Gary Lineker (62) returnerer som programleder på BBC etter bråket den siste uken.

Gary Lineker skal tilbake på luften for BBC.

Kopier lenke

Kopier lenke

Det bekrefter den britiske statskanalen mandag morgen. BBC skal nå ha en ekstern gjennom av sine retningslinjer hva gjelder programlederes ytringer i sosiale medier.

– Jeg er glad for at vi har funnet en vei fremover. Jeg støtter denne evalueringen og ser frem til å være tilbake på luften, sier Lineker.

Den tidligere Barcelona – og Tottenham-spilleren ble før helgen midlertidig fjernet fra det populære programmet «Match of the Day» på grunn av en melding Lineker la ut på Twitter. Da valgte flere av Linekers kolleger å boikotte programmet. Spillerne i Premier League ønsket heller ikke å stille til intervjuer.

– Alle er enige om at det har vært en vanskelig periode for ansatte, bidragsytere, programledere og viktigst: Seerne våre. Det beklager jeg, sier BBC-sjef Tim Davie.

Gary Lineker tvitrer dette mandag morgen:

– Vi anerkjenner at det er noen gråsoner i våre retningslinjer for sosiale medier, og ser at det kan oppstå potensielle forvirringer. Det vil jeg oppklare slik at vi kan få sportsinnholdet tilbake på luften, sier Davie i BBC.

Linekers melding gikk på en omstridt, ny lov den britiske regjeringen har foreslått. Loven skal hindre ulovlige migranter å få opphold i Storbritannia, og de som krysser den engelske kanal vil blant annet bli nektet oppholdstillatelse i landet på livstid.

«Gode Gud, dette er verre enn grusomt. Det er ikke noe stort innrykk av migranter. Vi tar imot langt færre flyktninger enn andre store land i Europa. Dette er ikke ulikt språkbruken som Tyskland brukte i 30-årene», skrev Lineker.

Til helgen spilles det kvartfinaler i FA-cupen. Lineker bekrefter på Twitter at han vil være tilbake på skjermen førstkommende lørdag.

Samtidig takker han for all støtten.

– Spesielt takk til mine kolleger i BBC Sport for deres bemerkelsesverdige solidaritet. Fotballen er et lagspill, men støtten deres har vært overveldende, skriver Lineker.

Han kaller også BBC for «den beste og mest rettferdige kringkasteren i verden».

– En siste tanke: Uansett hvor vanskelige de siste dagene har vært, kan det ikke måle seg med å flykte fra sitt hjem på grunn av forfølgelse eller krig, og å søke asyl i et fremmed land langt borte. Det varmer hjertet mitt å se empatien hos så mange av dere.