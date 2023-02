Vekker oppsikt – laget må betale 25.000 euro i bot per kamp

William Still (30) leder et av Europas yngste lag, med norske Noah Holm i spissen.

Will Still er trener for fotballaget Reims som spiller i den franske toppligaen.

Som en av de yngste managerne, leder engelskmannen et av de yngste lagene i de store ligaene i Europa.

Will Still er ubeseiret på 14 kamper etter 1–1 borte mot Paris Saint-Germain forrige søndag.

Norske Noah Holm (21) er blant spillerne på Stade de Reims. Han er på lån fra Rosenborg til den franske klubben.

Still tok midlertidig over ansvaret for den franske klubben i oktober. Senere samme måned skulle Reims møte PSG.

Reims-spillerne frustrerte Neymar, Mbappe og Messi og Co, og ble det første laget som stoppet dem fra å score denne sesongen.

Still tok over på fulltid like etter 0–0 resultatet. Men det var en hake.

Det skulle koste.

Det er et krav om å ha UEFA pro-lisens for å være manager i Ligue 1, noe Still ikke har.

Reims betaler derfor en bot på 25 000 euro hver kamp. Blir det tatt fra lønnen hans?

– Vel, det har liksom blitt forhandlet, sier Still til Daily Mail og fortsetter:

– Klubben sa at vi er klare til å investere i din karriere. Bare så lenge du fortsetter å vinne.

Manageren studerer ved siden av trenerjobben for å kvalifisere til lisensen.

Will Still er en av de yngste hovedtrenerne i Europas toppklubber.

Den 30 år gamle engelskmannen, vokste opp i Belgia og har brukt mye tid på å spille Football Manager – et fotball-simulatorspill hvor man som manager kan ta over hvilken som helst fotballklubb i verden, og bygge opp laget med hjelp av gode taktiske valg, samt spillerkjøp og trening.

– Jeg var bare et vanlig barn som spilte Football Manager.

Det var gjennom dataspillet han oppdaget lidenskapen om å lede et lag.

– Det var kvelder hvor klokken var ti og man tenkte «en kamp til». Og plutselig var klokken fire om morgenen.

– Men det jeg innser nå er at det faktisk er veldig realistisk.

Som 24-åring ble han for første gang hovedtrener, og er nå den yngste manageren i Europas store ligaer.

– Latterlig egentlig, sier han selv.

Noah-Jean Holm er en av spillerne på det unge franske laget. Her i den franske cupkampen mellom Loon-Plage og Reims i januar, hvor Reims vant 7–0.

30 åringen som snakker engelsk hjemme, fransk på skolen og flamsk flamskFlamsk er en nederlandsk dialekt som brukes sør i Nederland, Belgia og Frankrike. på fotballbanen, er ikke helt sikker selv på hvor han passer best inn.

– Hvis jeg er i Belgia, vil jeg føle meg engelsk. Og hvis jeg er i England, vil jeg nok sannsynligvis følt meg halvt belgisk. Så jeg er et sted fortapt i kanalen.

Men hans enste mål er: Aldri slutte å utvikle seg.

Still er født i Belgia av engelske foreldre. Han spilte fotball i lavere ligaer gjennom barndommen til han ble 17 år. Da gikk interessen over til fotball-ledelse, og han spilte som sagt mye Football Manager.

Før han fylte 18 år flyttet han til England og gikk på Preston's Myerscough College hvor han startet sin karriere som assisterende manager for Preston North Ends U14-lag.

Når han kom tilbake til Belgia tok han kontakt med alle og enhver i belgisk fotball på jakt etter trenermuligheter. Der møtte han bare blindveier, inntil han fikk tilbud i Saint-Truiden.

Frem til 2017 hadde han ulike roller i Standard Liège og Lierse. Så fikk han toppjobben i Lierse, en kort periode, fram til klubben gikk konkurs. Neste trenerjobb – for belgiske Beerchoot, ble også kortvarig.

Men da var Still blitt en ettertraktet mann.

Han fikk flere tilbud, men valgte å dra tilbake til Standard Liège.

I 2021 ble han assistenten til Oscar Garcia i Reims. Og i oktober i fjor, da Garcia fikk sparken, tok Still over ansvaret.

Han har nå ledet det unge laget, ubeseiret 14 kamper på rad.

