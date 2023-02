Norsk-svensk krangel før skiskytter-VM: - Er hårsåre

Da Tarjei Bø ba svenskene om å børste støvet av de pensjonerte skiskytterne Björn Ferry og Fredrik Lindström til stafettene i VM, gikk det en kule varmt i den svenske leiren.

HULKEN SLO TIL: Vetle Sjåstad Christiansen - iført hanskene til Hulken - og Norge slo knock-out på konkurrentene og lagkameratene Tarjei Bø (t.h.) og Johannes Thingnes Bø under stafetten i Anterselva. Fredrik Lindström (øverst t.v.) og Björn Ferry er de to svenskene som Tarjei Bø gjerne hadde sett med børsa på ryggen igjen.

Generalprøven i Anterselva før VM-stafetten i Oberhof endte med norsk triumf - som de seks stafettene før det hvor Norge stilte med toppet lag. Svenskene tok den sure 4. plassen og har nå gått 14 stafetter på øverste nivå siden forrige seier.

– Dere kunne ha bruk for Björn Ferry eller Fredrik Lindström, spøkte Tarjei Bø overfor Aftonbladet etter at svenskene hadde rotet det til for seg selv - igjen.

Fleipen om de pensjonerte skiskytterne som nå er eksperter for SVT, var det tydeligvis ikke alle som likte. Sveriges hovedtrener Johannes Lukas har ikke bruk for verken Ferry eller Lindström.

– Jeg kan jo bare minne om hvordan det så ut før VM for to år siden. Da var vi nummer syv på stafetten i Anterselva. To uker senere tok vi sølv i VM. Alt er mulig i skiskyting, men man må ha tro på det - og det har jeg, sier Lukas før han hilser til Norge:

– Om de reiser hjem fra VM med en sølvmedalje på stafetten kan man nesten snakke om fiasko. De må vinne hvert løp (på herresiden).

Slik har det gått i stafettene Sveriges seks siste:

21/22 OL Beijing 5. plass

21/22 Kontiolahti 2. plass

22/23 Kontiolahti 10. plass

22/23 Hochfilzen 2. plass

22/23 Ruhpolding 4. plass

22/23 Anterselva 4. plass. Norges seks siste:

21/22 OL Beijing 1. plass

21/22 Kontiolahti 1. plass

22/23 Kontiolahti 1. plass

22/23 Hochfilzen 1. plass

22/23 Ruhpolding 1. plass

22/23 Anterselva 1. plass.

For ordens skyld: Tarjei Bø gjorde også klart at han tror svenskene vil gi Norge kamp om gullet i Oberhof. Det er også vurderingen til Vetle Sjåstad Christiansen.

– De har to utøvere i verdensklassen(Sebastian Samuelsson og Martin Ponsilouma) og to som kan henge med på en stafett. Da skal de være med å kjempe i toppen. Og uavhengig hvordan de har gjort det individuelt har svenskene vært sterke på stafetten, sier Sjåstad Christiansen til VG.

Han konstaterer at svenskene har slitt med å sette sammen stafettlaget.

– «Sebbe» har vel vært plassert på tre av fire etapper. De famler litt i blinde og prøver litt for mye. Det ser ut som alle skal gjøre det de kan for å vinne stafettene i stedet for å gjøre det normale.

Vetle Sjåstad Christiansen fikk med seg at Sebastian Samuelsson la ut en avstemning på sin instagram-konto hvor spørsmålet var hvor mange VM-gull «Sebbe» tar.

– Han er på hugget og la ut en quiz. Svaralternativene var tre eller fire, så jeg stemte på fire, sier Sjåstad Christiansen og ler godt.

– Svenskene er litt hårsåre. Det må være litt slitsomt å leve i en verden med humor. De er veldig blid når det går bra, og veldig, veldig sur når det går dårlig sier Johannes Dale.

– De har underprestert på stafett. De har kapasitet til å gjøre det bedre men roter det nesten alltid til med et eller annet.

Vetle Sjåstad Christiansen sier nordmennene har et godt forhold til svenskene.

– Vi kan tulle og tøyse med hverandre, så har vi en like god tone når vi kommer på hotellet etter rennene. Det er ikke noe ondt blod. Vi har nok med å kjempe mot oss selv og blinkene om vi ikke skulle ta en krangel med andre.

PS! Herrestafetten i Oberhof-VM går 18. februar.