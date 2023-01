Komet ute av Australian Open

Tennissensasjonen Ben Shelton (20) kjempet godt, men måtte gi tapt mot landsmann Tommy Paul (25) i kvartfinalen av Australian Open.

BEMERKET SEG: Amerikanske Ben Shelton har hatt en positiv turnering i Australia.

NTB, VG

Paul ble klar for semifinale med 7–6 (8-6), 6-3, 5-7, 6–4. Shelton var nære i det første settet, men røk i tiebreak. Paul tok også det andre settet og så ut til å få en komfortabel kamp på vei mot semifinale, men Shelton viste styrke.

Den vanligvis solide Paul servet for en 5-3-ledelse i det tredje settet, men ble brutt for første gang i kampen. Shelton sørget med det for et fjerde sett, men der sa det stopp for stortalentet.

I juni vant Shelton en nasjonal college-turnering og var ikke en profesjonell spiller, mens han vaket rundt 500 på verdensrankingen. I oppvarmingsturneringen til US Open, ATP1000-turneringen i Cincinnati, kom gjennombruddet da han slo Casper Ruud.

Mandag vil han være på 43.-plass på verdensrankingen.

Paul møter vinneren Andrej Rublev og turneringsfavoritt Novak Djokovic i semifinalen.

(NTB)