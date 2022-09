Glimt-Knutsen gir opp gullet: – Molde er suverent best

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Molde 1–4) Det er ni kamper igjen og 27 poeng igjen å spille om. Men Kjetil Knutsen innser at ti poeng blir for mye å hente på Molde.

SIKTER MOT SØLV: Kjetil Knutsen er blitt seiersvant med Bodø/Glimt, men i år har de mistet kontakten med Molde på toppen.

– Nei, det kan vi legge fra oss nå, svarer Glimt-treneren på spørsmål om nordlendingene fortsatt kan drømme om gull i Eliteserien.

Glimt har vunnet ligaen de to siste sesongene, men med lørdagens råsterke 4–1-seier på bortebane i Bodø økte Molde luken på toppen til ti poeng.

– Molde er suverent det beste laget. De kommer til å ta dette, det er jeg helt sikker på. Det er ingenting som tyder på at de kommer til å gå på en smell, mener Knutsen.

Lillestrøm har 41 poeng, akkurat som Glimt, mens Rosenborg lusker fire poeng bak. Begge med én kamp mindre spilt enn Knutsen og co.

– Jeg tror det kommer til å bli en tøff kamp om 2. og 3.-plassen. Òg 4.-plassen. Vi skal være med å kjempe om det, også må vi heve prestasjonene individuelt og kollektivt, sier Glimt-treneren.

Molde-sjef Erling Moe er like god til å studere tabell som alle andre, men har ingen planer om å ta av helt ennå. Det skal ikke spillerne gjøre heller.

– Skal vi prestere må vi være etterrettelig i alt vi gjør. Begynner vi i slakke av, gjør vi oss selv ondt. Så dumme er vi ikke, forteller han.

TRENERE: Erling Moe og Kjetil Knutsen hilser under lørdagens kamp på Aspmyra.

Knutsen har bygget et fort på Aspmyra de siste sesongene, med bare seks hjemmetap i alle turneringer siden 2019. Men Molde er laget som oftest har funnet svakheten i fortet. For tre av de seks tapene har kommet mot nettopp blåtrøyene fra Rosenes by.

– De har endret litt strategi både i forsvar og angrep. De er trygge med å ligge lavt og har løftet det høye presset sitt oftere. Den måten de spiller på, har de blitt bedre og bedre i. Akkurat nå er totalen i Molde på et høyere nivå enn Bodø/Glimt. Det må vi bare erkjenne, roser Knutsen, som forteller at de har fått noe å strekke seg etter.

Før sesongen la Moe om Moldes formasjon til noe som ligner på 3–4–3. Delvis fordi stjernespissen Ohi Omoijuanfo var blitt solgt og delvis fordi treneren følte behovet for et mer solid defensivt fundament.

– I mange år har vi dyrket 4–2–3–1 og roller i det. Da kunne vi ofte kjøre over motstanderne og være litt for åpen bakover. Det gjorde at vi fikk noen enkle i trynet, som gjorde at vi ga bort ting unødvendig. Vi har blitt dyktigere og tryggere i det defensive slik vi gjør det nå, mener Moe.

I den nye formasjonen forventet han også at flere skulle bidra med mål. Resultatet er 15 ulike målscorere og ingen med mer enn syv mål. Likevel er laget ligaens nest mestscorende totalt sett, bare slått av Glimt med toppscorer Amahl Pellegrino (19 mål) i spissen.

Han ble skadet etter fem minutter mot Molde og måtte gå av banen et kvarter senere. Pellegrino ble et savn for Glimt, som slet med å skape sjanser mot et solid Molde-lag.

– Det ble en fotballkamp der forskjellene på lagene blir brutal med tanke på det som avgjør i fotball. De er bunnsolid offensivt på siste tredjedel og rundt egen boks. Hos oss er det litt motsatt. Måten Molde får komme til sjanser og mål på er utrolig skuffende, sier Knutsen.

