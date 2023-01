Braathen og McGrath kjørte ut igjen – Odermatt leder foran Kristoffersen

Det har vært en brutal start på året for 22-åringene Lucas Braathen og Atle Lie McGrath, som for andre gang på rad kjørte ut under storslalåmrennet i Adelboden.

Saken oppdateres.

Lucas Braathen ble disket i årets første renn onsdag, da det var slalåm i tyske Garmisch-Partenkirchen.

Lørdag sto Braathen igjen på startstreken, denne gangen i sveitsiske Adelboden. Der startet den norske 22-åringen solid i den førsteomgangen, men så forsvant han ut av løypen.

Bedre gikk det for Henrik Kristoffersen – onsdagens seierherre – som fra startnummer én satte en tid få klarte å følge.

Den eneste som har klart det så langt, er den suverene verdenscuplederen Marco Odermatt. På hjemmebane leder Odermatt med 32 hundredeler ned til Kristoffersen, mens Loic Meillard – også han fra Sveits – er ytterligere 17 hundredeler bak på tredjeplass.

Atle Lie McGrath, Rasmus Windingstad, Leif Kristian Nestvold-Haugen, Aleksander Aamodt Kilde, Alexander Steen Olsen og Fabian Wilkens Solheim deltar også i storslalåmrennet i Adelboden, men de har ennå ikke kjørt sin førsteomgang som akkurat nå vises på TV3.

Finaleomgangen i Adelboden starter klokken 13:30 og sendes direkte på V sport 1 og Viaplay.

Dette sa Braathen etter utkjøringen i Garmisch-Partenkirchen onsdag: