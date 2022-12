Håndballtrener støtter omstridte kameraer: – Uvurderlig

Det har vært mye kritikk rettet mot MyGame. I Bodø elsker de imidlertid at kamper på bredde- og ungdomsnivå blir strømmet og tatt opp, mens på Vestlandet anser en trener kameraene som «uvurderlig».

STRØMMESTØTTE: Rikard Rømoen Moe i Bergsøy IL mener MyGame-kameraene, som strømmer idrett ned til 15 års alder på TV 2 Play, er «uvurderlig» i hans arbeid som håndballtrener.

– De er veldig fornøyde med strømmetjenesten, sier Daniel Østensen, leder i ungdomsavdelingen i Bodø Håndballklubb.

Spillere ned til 15-årsklassen i Bodø Håndballklubb og i en rekke andre klubber i dette landet kan nemlig se et opptak av seg selv på TV 2 Play etter at de har spilt kamp.

Dette er på grunn av MyGames avtale med TV 2 som gjør at det strømmes en rekke idretter ned til 15-årsklassen.

TILFREDS: Daniel Østensen i Bodø Håndballklubb forteller om kun positive erfaringer med strømmeplattformen MyGame.

– Og kanskje det viktigste er jo at vi bor i den landsdelen vi bor i – og at det ikke er så mange håndballag, så har man jo en mulighet til å få sett bortekamper, sier Østensen, som sier at de lengste borteturene i nord kan være på 6–8 timer.

VG har omtalt to alvorlige glipper fra MyGame. Én der en 12-åring havnet i en slåsskamp, en annen der det ble gjort opptak av en trening på Vestlandet uten at deltagerne selv var oppmerksomme på det.

FJERNET: På Vestlandet i oktober ble et håndball- og volleyballag på trening filmet uten at de selv visste det. Opptaket har senere blitt fjernet.

Østensen i Bodø Håndballklubb har ikke fått noen negative tilbakemeldinger om strømmingen.

– Det som vi i hvert fall opplever veldig ofte, det er jo at det strømmes via andre sosiale medier. Og der har man jo ikke like god oversikt på hva som blir strømmet da.

– Har dere opplevd at det var noen uregelmessig strømming av deres kamper på noen YouTube-kanaler eller Facebook-kanaler før?

– Ja, det har vi.

Hva er MyGame? MyGame er breddeplattformen for norsk lagidrett. Ved hjelp av smarte sportskamera produserer og strømmer selskapet breddekamper fra hele Norge. «Foreldre, familie, venner og fans kan dermed følge sine favorittspillere og lag gjennom våre apper», er deres egen beskrivelse hentet fra nettsiden deres. Tidligere i år ble det klart at TV 2 i samarbeid med MyGame skal strømme fotball, håndball, innebandy, basketball, volleyball og ishockey ned til 15-årsklassen landet over. MyGame Group Norge er eid av TV 2 (29 %), Amedia (20 %) og MyGame Group AS (51 %). Bak sistnevnte selskap står det svenske konsernet Sportway Media Group AB, hvor tidligere Discovery-topp Harald Strømme er toppsjef og blant eierne.

På Norges tredje øverste nivå for herrer spiller håndballklubben Bergsøy IL. Rikard Rømoen Moe, assistenttrener for laget, forteller at laget bruker «MyGame» ganske mye.

– Vi bruker det til videoanalyser av motstandere og eget spill. Så for vår del er det jo egentlig ganske uvurderlig, sier Moe.

– Vi er vant til å bruke videoanalyser veldig mye, så vi er jo veldig avhengig av at vi har videomaterialet til laget. Det får vi via den tjenesten, og det er veldig fint.

STØTTER ORDNINGEN: Rikard Rømoen Moe er assistenttrener for herrenes seniorlag og hovedtrener for J15 i klubben Bergsøy IL.

I tillegg til assistentrollen er Rømoen Moe hovedtrener for et jenter 15-lag. Der sier han at det er besteforeldre som har større glede av MyGame-kameraene enn spillerne.

Erik Langerud, generalsekretær i Norges Håndballforbund, er kjempefornøyd med strømmingen så langt.

– Det har tilgjengeliggjort håndballen for veldig mange flere i år enn tidligere, så det er vi kjempefornøyde med hvis vi ser på det isolert sett, sier generalsekretæren til VG.

Men han er selvkritisk:

– Det har vært litt mangelfull informasjon rundt til klubber og kretser om hvordan systemet faktisk fungerer. Så det burde vi gjort bedre, sier Langerud og legger til:

– Jeg tror vi har vært altfor dårlig på kommunikasjon. Og det ser jeg når jeg snakker med folk i idretten og utenfor idretten, sier Langerud, og henviser til det datatekniske arbeidet som blant annet går ut på «vasking av spillerlister» og reservasjon.

GENERALSEKRETÆR: Erik Langerud.

I Bodø Håndballklubb har de fått utbetalt for god kommunikasjon:

– Det som jeg vet har blitt gjort hos oss, det er jo at det har blitt informert til alle spillere at det henger kamera i hallen, og at det vil bli streamet. Både guttene og jentene har vært positive til det, sier Daniel Østensen.