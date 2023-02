Norges fotballkvinner kneblet Frankrike – to stolpetreff av Reiten i 0-0-kamp

Norges kvinnelandslag i fotball avsluttet Tournoi de France med en sterk prestasjon da vertslaget ble holdt til 0–0 i en kamp de norske kunne ha vunnet.

Guro Reiten skjøt først i stolpen, så i tverrliggeren i slutten av første omgang mot Frankrike. Her lader hun godfoten presset av Maëlle Lakrar.

Guro Reiten hadde kampens to største sjanser da hun med ett minutts mellomrom i slutten av første omgang skjøt først i innsiden av stolpen og så i undersiden av tverrliggeren.

Frankrike presset mot slutten, men de norske sto imot.

Et norsk lag som i senere år har lekket mål mot gode lag, og som i fjorårets EM-sluttspill måtte tåle 0–8 mot England, sto dessuten meget godt defensivt og håndterte fransk press utmerket. En Maren Mjelde uten særlig spilletid i klubblaget styrte en forsvarsfemmer som kneblet hjemmelaget.

Norge slet seg til 1–0 over Uruguay i turneringens åpningskamp. Et reservepreget norsk lag tapte 0–2 for Danmark i den neste kampen, men avsluttet med sin beste prestasjon da førstevalgene var tilbake fra start.

Norge innledet kampen friskt på et nesten fullsatt Stade Raymond Kopa. Etter to minutter ble Karina Sævik sendt i fullt firsprang på en kontring. Hun fant Reiten i midten, men hennes skudd ble blokkert.

Frankrike svarte med et distanseskudd fra Kenza Dali som Aurora Mikalsen måtte gi retur på. Hun ofret seg i duell med Delphine Cascarino, som skjøt utenfor.

Karina Sævik utfordrer Frankrikes kaptein Wendie Renard i landskampen i Angers tirsdag.

Imponerte

I 5-4-1-formasjonen Hege Riise vil bruke mot sterke lag sto de norske godt mot et angrepsivrig hjemmelaget og slapp ikke Les Bleues til mange muligheter. Kadidiatou Diani ble spilt gjennom etter en halvtime, men Guro Bergsvand løp henne opp og blokkerte skuddet til corner.

Mikalsen var god da hun slo et langskudd fra Sandy Baltimore med retning mot krysset til corner, mens hun i det 42. minutt serverte Frankrike en gratismulighet med en dårlig førsteberøring på Tuva Hansens tilbakespill. Hun kom i duell med Diani, men vant den.

Så viste Reiten frem venstrefoten sin to ganger med et minutts mellomrom. Først skjøt hun fra 20 meter i stolpen bak keeper Pauline Peyraud-Magnin, så vant hun ballen fra en motspiller og skjøt fra 25 meter mot lengste kryss. Keeper nådde ikke frem, men ballen gikk i tverrliggeren og ned.

Guro Bergsvand vinner en hodeduell med Wendie Renard i tirsdagens kamp i Tournoi de France.

VIF-spiss avgjorde

Danmark lå under 1–2 mot Uruguay i det 89. minutt, men så nikket Rikke Sevecke inn et hjørnespark, og sekunder senere dundret Vålerenga-spiller Janni Thomsen inn målet som ga 3-2-seier.

Frankrike vant turneringen foran Danmark og Norge, men Riise og hennes utvalgte kan reise hjem med litt ekstra selvtillit i oppkjøringen til VM.

Norges grupperivaler i VM har ikke imponert under februarkampene. New Zealand har fått juling i to hjemmekamper, mens Filippinene tapte alle sine kamper i Pinatar Cup og avsluttet med 0-5-tap for Island tirsdag. Sveits berget så vidt 1–1 mot Polen i Marbella.