Kristoffersen etter å ha blitt knust av VM-kongen Odermatt: – Mange kjører storslalåm bedre teknisk

COURCHEVEL (VG) Henrik Kristoffersen (28) var sjanseløs mot dobbelt verdensmester Marco Odermatt (25) i VMs storslalåm. Likevel sender nordmannen et stikk mot alpinkjøringen til den suverene sveitseren - og får svar.

MÅ TENKE NESTE: Henrik Kristoffersen var et lite stykke fra topplassering i fredagens storslalåm i VM. Søndag er det slalåm.

– Det er mange som kjører storslalåm bedre teknisk enn det han gjør. Han hopper veldig fra sving til sving, han lener seg innover til tider. Å si at han kjører ekstremt bra teknisk, kan du ikke si, hvis du har peiling på det her. Men han kjører ekstremt fort, melder Henrik Kristoffersen etter å ha kjørt seg opp to plasser – fra syvende i 1. omgang til femte til slutt i sin første VM-konkurranse.

– Han er sinnsykt i flytsonen. Hvis du går i detaljer og ser på det han gjør – det er så på håret til tider. Det er nesten for godt til å være sant, fortsetter Kristoffersen.

VG forelegger verdensmester Odermatt dette utsagnet og får svar:

– Vel, jeg har kanskje ikke hatt den beste teknikken. Jeg er mer en fighter og en full gass-mann. Som skikjører så trenger du ikke se penest ut, men være den raskeste, smiler sveitseren med et skuldertrekk.

Overfor VG tar alpinekspert Kjetil André Aamodt til motmæle rundt Kristoffersens Odermatt-beskrivelse:

– De som kjører fortest på ski, kjører teknisk best på ski. Det er en så sammensatt sport. Det er de underliggende kvalitetene av alt du har gjort, alt du har bygd opp, som skaper toppnivået, mener Aamodt.

– Og det er skyhøyt på Odermatt. Jeg synes han kjører bra teknisk, men annerledes på ski enn Kristoffersen, fortsetter Aamodt om sveitseren – med 15 strake storslalåmrenn der han dårligst har vært nummer tre (11 seirer).

Kristoffersen var Norges eneste gullkandidat i denne disiplinen med Lucas Braathen og Atle Lie McGrath ute med skader. Pallplass var riktignok ikke utenkelig etter 1. omgang, og Kristoffersen staket seg offensivt ut fra startboden til andre halvel. Akkurat som i første halvdel var nordmannen god på toppen, men tapte mer tid i bunnen.

– Jeg hadde håpet det skulle funke bedre i 2. omgang. Men dessverre ikke godt nok, konkluderer Henrik Kristoffersen overfor VG.

Med seks kjørere igjen ble han passert av fire av dem – med nesten sekundet av Odermatt.

– Det er de ni tiendelene fra 1. omgang, sier Viaplay-ekspert Kjetil Jansrud – og sikter til at Kristoffersen tapte voldsomt i bunnen av løypa mot slutten av første kjøring.

Det visste Kristoffersen godt selv:

– At man skal legge igjen ni tideler er ekstremt mye. Alt ryker der, fastslår 28-åringen fra Rælingen, som var 25 hundredeler fra pallplass. Søndag har en ny og trolig bedre sjanse i slalåm på VMs siste dag.

I fredagens storslalåm var det Marco mot Marco til slutt: Sveitseren Odermatt var toer etter 1. omgang i sin favorittdisiplin, men kjørte inn til suveren ledelse med bare ledende østerrikeren Schwarz igjen på toppen. Med noen feil nedover la Schwarz igjen gullet han hadde i lommen, akkurat som i superkombinasjonen tidligere i dette VM, og måtte denne gangen ta til takke med bronse.

Mens Odermatt er «Kong Courchevel» med gull i både storslalåm og utfor – akkurat samme «dobbel» som Aksel Lund Svindal tok i Åre-VM i 2007.

– Når du har fått så mange runder som best i verden, da kjenner du nivået. Han gjør det helt riktig, han gjør det han vet han må gjøre – og han lar seg ikke stresse, selv om han var bak Schwarz, påpeker Svindal som gjest i Viaplays studio i Courchevel.

– Jeg forstår meg ikke på ham. Han er helt spinnvill. Han har funnet opp en egen måte å kjøre på og bare nailer det totalt. Normalt sett hadde jeg sagt jeg skulle dra hjem og studere ham og lære. Men akkurat om ham sier jeg ikke det. Jeg får ta noen som er nesten like god som ham, sier Rasmus Windingstad til VG etter Odermatts oppvisning.

Sveitseren har mest sannsynlig glemt hvordan det er å stå på start i storslalåm uten å ende på pallen. Det er snart to år siden det skjedde – i Lenzerheide i verdenscupen i 2021. I mellomtiden har han også tatt OL-gull i disiplinen, og er altså som dårligst nummer tre i 15 renn på rad.

– Man ser at han ikke har en max-dag. Likevel vinner ham. I tillegg til å ta utforen. Rått, sier Windingstad.