Disse går VM-stafettene for Norge

OBERHOF (VG) Lagene for skiskytterstaffettene i VM er ute. For herrelaget var det få overraskelser, mens Ida Lien (25) ikke fikk gå for kvinnelaget.

BLIR DET MER GULLJUBEL?: Marte Olsbu Røiseland, Ingrid Tandrevold, Sturla Holm Lægreid og Johannes Thingnes Bø er feirer gull på blandet stafett.

For kvinnene skal Ragnhild Femsteinevik, Karoline Knotten, Marte Olsbu Røiseland og Ingrid Landmark Tandrevold gå.

Det har vært spenning rundt uttaket på kvinnesiden, og nå er det klart at Ida Lien og VM-komet Juni Arnekleiv ikke får sjansen på kvinnenes stafett.

– Jeg er veldig glad for at de tok med Ragnhild, for hun har vist veldig god form og har gjort gode stafettetapper. Karoline gir tryggheten på standplass. Selv synes jeg det hadde vært morsomt å gi Ida sjansen, for jeg tror hun kunne hevet seg på standplass, sier NRK-ekspert Synnøve Solemdal.

Hun trekker også frem Liens fart i sporet. Lien har hatt et tungt VM til nå, men imponerte på onsdagens normaldistanse – det er skytingen som står i veien for henne i Oberhof til nå.

– Jeg tror Ida hadde styrket laget enda litt til, men jeg ser vurderingen de har gjort, sier Solemdal.

For herrenes del går Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad Christiansen og Sturla Holm Lægreid.

– Jeg både håper og tror Johannes går siste etappe. Han er såpass god at han er den beste vi har

Medieansvarlig Halvor Lea presiserer at rekkefølgen er satt opp alfabetisk, og at rekkefølgen bestemmes når lagene meldes inn fredag ettermiddag.