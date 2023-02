TV 2 dømt til å betale erstatning til Viaplay for bruk av Premier League-klipp

TV 2 er dømt for å ha brukt syv Premier League-klipp urettmessig. De må betale erstatning til rettighetshaver Viaplay.

NTB, VG

Det var Kampanje som omtalte saken først.

TV 2 er delvis dømt og delvis frikjent for bruken av klipp fra Premier League-kamper Viaplay har rettigheten til. Det har Oslo tingrett kommet frem til.

Kanalen er også dømt til å måtte betale 1,2 millioner kroner i sakskostnader til Viaplay.

Rettighetshaveren ba i utgangspunktet om 2.681.445 kroner som et samlet salærkrav, noe dommerne mente overstiger det «nødvendige og forholdsmessige» for saken.

TV 2 brukte klipp fra Arsenals og Manchester Citys til sammen fire kamper 20., 22., og 27. august 2022. De mente dommen var innenfor lovens rammer som følge av Martin Ødegaard og Erling Braut Haalands «oppsiktsvekkende kampbidrag».

Bruken av klippene fra de øvrige sju kampene som var omfattet av søksmålet fra Viaplay, fant retten urettmessig.

TV 2 og Viaplay har vært vært i en rettighetsstrid over lengre tid. Kort oppsummert handler den om at Viaplay - rettighetshaveren for Premier League i Norge - mener TV 2 i for stor grad benyttet seg av Premier League-bilder i sine nyhetssendinger.