Danmark-sjefen spøkte om Haaland-løsning: – Må snakke med Ståle

DOHA (VG) Siden forrige gang Norge deltok i et mesterskap har Danmark vært i tre EM og fire VM, men i årets danske utgave er det muligens én brikke som mangler.

forrige



fullskjerm neste Danskenes landslagssjef Kasper Hjulmand har litt å gruble på dagen før møtet med Frankrike. 1 av 3 Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

– Jeg snakket med Ståle og sa at hvis Erling (Braut Haaland) ikke skal til VM, så kan vi like gjerne låne ham, svarer en lattermild Kasper Hjulmand på VGs spørsmål.

For da den lave ettermiddagssolen forsvant bak horisonten, kunne den danske landslagstreneren skue utover treningsfeltet og se at han har kvalitetsspillere i de aller fleste posisjoner.

Riktignok er det flere danske spillere som kommer til mesterskapet uten optimalt med spilletid, men flere av de viktigste brikkene i sentrallinjen – både keeper, i forsvar og på midtbanen – er fremdeles intakt.

– Han er nok usikker på hvordan den angrepsstrioen skal se ut. Det er nok de brikkene på taktikktavlen han flytter på helt til slutt, sier Rasmud Glud i Ekstra Bladet til VG – og bekrefter oppfatningen om at angrepet anses som det svakeste leddet i Danmark.

Journalisten er også spent på hvilken rolle Christian Eriksen blir tildelt i skadefraværet til Thomas Delaney, som kan bety en dypere rolle for Danmarks viktigste spiller.

– Eriksen er hjertet og rytmen i laget vårt, slår Hjulmand fast.

forrige



fullskjerm neste Kasper Hjulmand fikk salen til å le med sitt svar til Ståle Solbakken. 1 av 3 Foto: Christophe Ena / AP

På treningsfeltet «hæppet» den danske stjernen litt med ballen ved siden av den høyreiste spissen Andreas Cornelius, som hadde et godt innhopp mot Tunisia, men som misbrukte en helt enorm mulighet til å score matchvinnermålet.

Nå er spørsmålet hvordan Kasper Hjulmand skal få mest mulig ut av angrepsbrikke sine. I en samtale med tidligere Danmark-sjef og nåværende NRK-ekspert Åge Hareide, avslørte Hjulmand at Ståle Solbakken ringte og sa at «hvis Danmark hadde Haaland, ville dere vunnet VM».

– Er du enig i den påstanden, mangler dere en verdensklassespiss og hva gjør du for å utnytte de du har best mulig? var VGs spørsmål.

Etter først å ha spøkt med at «de like gjerne kunne låne Haaland», begynner Hjulmand på et resonnement:

– Jeg synes vi har... sier han, før han avbryter seg selv og isteden hyller Haalands utvikling, harde arbeid og mentale styrke.

– Han er en topp, topp spiller som jeg har stor respekt for, så må jeg snakke med Ståle senere, sier Hjulmand.

LEK OG MORO: Erling Braut Haaland og Ståle Solbakken i munter passiar.

På samme måte som han ikke ville svare på hvilken fransk spiller han ville valgt om han fikk velge én, ønsket han tilsynelatende heller ikke å sammenligne egne spillere med Erling Braut Haaland.

Mens Haaland alene har scoret 18 mål i Premier League, har Jesper Lindstrøm, Andreas Skov Olsen, Martin Braithwaite, Yussuf Poulsen, Andreas Cornelius, Jonas Wind og Kasper Dolberg til sammen scoret 16 mål i sine respektive ligaer.

Han bekreftet imidlertid at Jonas Wind er friskmeldt og klar til lørdagens kamp mot Frankrike, som fort kan bli en «skjebnekamp» etter Danmarks 0–0-resultat mot Tunisia.

Det er tredje gangen Danmark og Frankrike møtes i år. Danskene har vunnet begge de to foregående. Da lagene møttes på Stade de France, var det Andreas Cornelius som snudde kampen med to scoringer etter å ha blitt byttet inn.

forrige

fullskjerm neste Andreas Cornelius (i midten) er et av spissalternativene mot Frankrike. 1 av 2 Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

En dansk journalist spør i hvilken grad det påvirker laguttaket at Andreas Cornelius leverte som han gjorde i kampen i juni.

– Jeg vurderer alle spillerne våre. Angrepsspillerne våre er jo veldig forskjellige, så hvem passer best til hvilke minutter av kampene. Hvem skal starte? Hvem skal avslutte? Hvordan passer de sammen med de andre? forklarer Hjulmand.

– Selvfølgelig tenker vi på Andreas, som vi tenker på de andre, legger han til.

Kampen mellom Frankrike og Danmark har avspark lørdag klokken 19.00 og vises på NRK.