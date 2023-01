OL tilbake på NRK: – Det er en stor dag

Fra 2026 skal de olympiske lekene igjen vises på NRK.

MEDALJEJAKT PÅ NRK: Johannes Høsflot Klæbo tok to gull under OL i Beijing i fjor vinter. I 2026 skal medaljejakten til de norske utøvere vises på NRK for første gang på 14 år.

Nyheten ble presentert for de ansatte i NRK Sporten på et allmøte mandag morgen, der også kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen var til stede.

Det får VG opplyst, og klokken 11:00 bekrefter også NRK nyheten.

– Det er en stor dag for NRK og for det norske publikum. At noe så stort som OL blir tilgjengelig for hele den norske befolkningen, det er veldig, veldig bra, sier NRKs sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt til VG.

– Hvordan har NRK råd til dette?

– Vi må fortsette å prioritere. Dette er noe som ligger litt lengre frem i tid, og det er et samarbeid med EBU (Den europeiske kringkastingsunionen).

– Nå er vi på banen med de store mesterskapene. Vi har ski-VM, fotballmesterskap, friidrett, vintersport og nå også OL i tillegg. Vi er tilbake som en aktør som har de store øyeblikkene.

– Hvordan skal dere klare å levere på alt?

– Det finnes ikke ett mediehus som er bedre rustet til å ta vare på dette.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen beskriver det som en fantastisk nyhet for NRK.

– En viktig del av vårt oppdrag som allmennkringkaster er å samle folk rundt store idrettsbegivenheter, og det er ingen arrangementer som kan måle seg med OL, sier Haugen.

– Det var en veldig veldig gledelig nyhet. Jeg var ikke sikker på om jeg kom til å oppleve at NRK skulle sende OL igjen slik det har vært med internasjonale sportsrettigheter de siste årene. Det gleder jeg meg enormt til. Jeg håper å få sjansen til å være med å formidle det som er det største i internasjonal idrett for meg, sier NRK-kommentator Jann Post til VG.

NRK har sikret seg rettighetene til å vise fire OL, der vinter-OL i Milano og Cortina i Italia i 2026 blir det første.

JUBLER: NRK-kommentator Jann Post er storfornøyd med OL-rettighetene. Her er han i OL-løypene i Zhangijakou i februar i fjor.

Deretter følger sommer-OL i Los Angeles i 2028, vinter-OL i 2030 som ennå ikke har fått vertsnasjon, og sommer-OL i 2032 i Brisbane i Australia.

– Det er de største øyeblikkene for meg. De jeg husker fra jeg var liten. Det var høytidsstund da OL var på skjermen. Da sto verden stille for meg. Hvis vi kan være med å formidle slike øyeblikk, spesielt til unge som kan la seg bergta av idretten, så er det iallfall stor for meg, sier Post og fortsetter:

– Jeg syns det er stort at NRK fortsatt er konkurransedyktig og at vi kan være med i kampen om denne typen rettigheter. Jeg mener at de største idrettsøyeblikkene samler folk i en periode der medieverden blir stadig mer splittet opp, og det er vanskeligere å samle folk. Jeg tror det fortsatt er ganske viktig, å gi folk et felleskap. Det kan sport være med å gjøre, spesielt sånne øyeblikk.

– Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm, Johannes Høsflot Klæbo - eller hvem det nå blir som skaper store idrettsøyeblikk kan være med å gi folk en god fellesskapsfølelse i det landet her. Det tror jeg blir fint, sier Post, som har kommentert langrenn og friidrett i en årrekke for den norske rikskringkasteren.

Sommer-OL i Paris i 2024 blir dermed det siste av de fire olympiske lekene som Discovery har eksklusive rettigheter til å vise. Discovery melder også i en pressemelding mandag at de har sikret seg rettighetene til å sende OL digitalt frem til 2032.

Før Discoverys rettighetsperiode var det TV 2 som sendte OL i 2014 g 2016. London-OL i 2012 var det forrige som gikk på NRK.