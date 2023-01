Uno-X-rytter Jonas Abrahamsen involvert i stygg velt

Den norske syklisten Jonas Abrahamsen (27) pådro seg en kraftig hjernerystelse da han var involvert i en stygg velt mandag.

STYGG VELT: Jonas Abrahamsen var involvert i en stygg velt mandag. Her er Abrahamsen før et ritt i fjor.

Det var under en treningsøkt i Alicante i Spania at Uno-X-rytteren Jonas Abrahamsen var involvert i en stygg velt.

– De kjørte i godt over 60 kilometer i timen. Jonas er sistemann på høyrerekken og velter inn i et tregjerde. Heldigvis var det ingen flere som var involvert, forteller Kurt Asle Arvesen, sportslig leder i Uno-X , til VG.

Det var Landevei.no som omtalte saken først. Sykkelnettstedet skriver at Abrahamsen slo hodet i asfalten og ble liggende bevisstløs på bakken. Arvesen satt i en bil foran rytterne.

Sykkelsjefen forteller at lagkompisene stanset for å hjelpe Abrahamsen. De hadde også med en lege i bilen som tok over så fort de var på plass. I løpet av ti minutter var også ambulansen på stedet.

– Det var noen dramatiske minutter der vi ikke hadde helt kontroll på hva som hadde skjedd, sier Arvesen.

Abrahamsen ligger for øyeblikket på sykehuset til observasjon. Der har han vært gjennom både røntgen og skann av hodet.

– Det ser bra ut. Det ser ikke ut som han har noen brudd, det er nok «bare» en kraftig hjernerystelse, sier Arvesen om Abrahamsen.

Skiensmannen må dermed belage seg på noen uker med hvile. Skulle han imidlertid bestemt selv, ville han vært tilbake på trening allerede i morgen, ifølge Arvesen.

– Jonas er en råttass og hardhaus. Han ville trent i morgen hvis han kunne, men vi skal prøve å holde ham tilbake og gjøre det på en forsvarlig måte, sier Uno-X-sjefen.