Mener El Clásico-dynamikken er snudd på hodet: – Haaland er et bevis

Store stjerner, enorm prestisje og fotball i verdensklasse til tross: Før søndagens El Clásico mener fotballekspert Petter Veland at én ting er helt forandret når man snakker om FC Barcelona og Real Madrid.

SIKLET ETTER HAALAND: Carlo Ancelotti jakter en ny finaletriumf i møtet med Barcelona i Supercopa de España søndag kveld.

Cristiano Ronaldo mot Lionel Messi. José Mourinho mot Pep Guardiola. Kontringsfotball i verdensklasse mot «tiki-taka» fra øverste hylle. Det er noen av ingrediensene som har gjort El Clásico til verdens største fotballrivalisering de siste årene.

Når den VG-sendte supercupfinalen mellom Barcelona og Real Madrid sparkes i gang søndag klokken 20.00, heter ikke lenger de største profilene Messi og Ronaldo, men Robert Lewandowski og Karim Benzema.

Det er imidlertid ikke det som skjer på banen som gjør at dynamikken mellom gigantene er snudd fullstendig på hodet.

– Forholdet mellom klubbene har blitt tettere, og nå er de mer avhengige av hverandre enn før. Det skjer i England, og delvis Frankrike, med klubber som Manchester City, Paris Saint-Germain og på sikt Newcastle skremmer dem.

Det mener ekspert på spansk fotball, Petter Veland, og utdyper:

– Dette er klubber som har ubegrenset med økonomiske midler og et annet regelverk enn dem å forholde seg til enn Real Madrid og Barcelona. Nå er Real Madrid avhengige av Barcelona, og Barcelona avhengige av Real Madrid. De må sammen gjøre spansk fotball attraktivt og forsøke å hente inn noe av det økonomiske gapet Premier League har fått.

Før søndagens VG+ Sport-sendte finale fikk Real Madrid-leiren besøk av klubbens kanskje største legende:

Real Madrid, og spesielt Barcelona, er underlagt et strengt økonomisk regelverk i LaLiga som gjør at klubbenes overgangstaktikk har endret seg:

– Bare se på Real Madrid. De gikk fra å hente de aller største som Cristiano Ronaldo, Gareth Bale og for så vidt Eden Hazard til å forsøke å finne den neste store i Vinícius Júnior, Rodrygo og Aurélien Tchouaméni. De må tenke helt annerledes enn før, forklarer Veland, og fortsetter:

– Før kjøpte de «Galácticos», men nå må de oftere enn før kaste inn årene. Erling Braut Haaland er et bevis. At han valgte Manchester City var et prestisjetap, de klarte heller ikke å lokke Kylian Mbappé til tross for gjentatte forsøk, og nå er det ikke sikkert de får kloa i Jude Bellingham heller.

Selv om Veland sier at de to største spanske klubbene er mer avhengige av hverandre, er eksperten klokkeklar på at en finaleseier over motparten fortsatt vil bety vanvittig mye.

– Det er fremdeles en dyp rivalisering mellom klubbene, og spesielt fansen. Ideelt sett ønsker de å ha motstanderen bak seg, men på en armlengdes avstand.

Hvem som til slutt stikker av med Supercopa-trofeet kan du følge på VG+ Sport fra 19.25 søndag kveld. Da gjester Petter Veland VGTVs studio.