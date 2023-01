Østbergs beskjed til Karlsson og verdenseliten: – De må bare passe seg

GJØVIK (VG) Lotta Udnes Weng (26) har aldri vært på pallen i et distanserenn i verdenscupen før. Men under NM var hun best. Likevel mener Ingvild Flugstad Østberg (32) at løpet holdt godt internasjonalt nivå en måned før VM.

Østberg selv hadde ikke sin beste dag på drømmedistansen 10 kilometer fri teknikk.

En måned før VM gikk Gjøvik-jenta inn til en fjerdeplass, bak den overlegne vinneren Lotta Udnes Weng, og duoen Ragnhild Haga og Helene Marie Fossesholm.

– Det er bra Lotta vinner med ganske mye, det er jo som regel et tegn på at man kan hevde seg i toppen av verdenscupen. Jeg tror det løpet er veldig bra, analyserer Østberg.

For hennes egen del ble dagen litt skuffende.

– Det jeg gjorde i dag er ikke godt nok til å kjempe om medaljer i et VM. Men jeg vet hvor mye som kan skje på bare et par uker. Jeg har fortsatt troen på at jeg kan kjempe om medaljer.

Men Lotta Udnes Weng har ikke vunnet ett eneste distanserenn i verdenscupen. Noen sinne. I år har hun vært mellom 10 og 14 i fristilsrennene på internasjonalt nivå.

Derfor ble noe av spørsmålet hvordan fredagens NM-renn kan måles opp mot en konkurranse på verdensklassenivå.

Østberg fastholder at rennet var bra nok.

– Hva er din beskjed da til Frida Karlsson, Katharina Hennig, Jessie Diggins nå en måned før VM?

– De må bare passe seg, ja. Vi skal slå godt fra oss i VM, sier Østberg og smiler bredt.

Udnes Weng gikk uansett råsterkt på nasjonalt nivå i løypene ved idrettsanlegget til Vind IL. Til slutt skilte det faktisk 23 sekunder og mer til lagvenninnene på landslaget.

NRK-kommentator Jann Post mente det trolig var hennes beste distanserenn gjennom karrieren.

Ekspert Therese Johaug uttalte at «det hadde jeg overhodet ikke tippet» om sjokkresultatet på 10 kilometeren i NM.

I målområdet måtte Johaug rett og slett gi Udnes Weng en stor klem for prestasjonen.

– Hun sa at hun aldri hadde sett meg gå så bra på ski. Det får jeg ta som et kompliment, sier Udnes Weng og gliser.

– Hvordan var dette?

– Det var bra. Følte meg så bra i dag, det var bare gøy å gå, sier gullvinneren.

Hun droppet å reise til verdenscupsprinten i Livigno lørdag for å kjempe seg inn i en diskusjon om nettopp denne distansen i VM.

– Jeg ville skape litt hodebry for det uttaket. Det var målet i dag. Å vise at jeg kan gå bra på distanse med tanke på flere ting, egentlig, sier Udnes Weng.

Også for Helene Marie Fossesholm ble dagen en opptur. Tredjeplassen fikk frem gliset på 21-åringen som ikke har nådd helt opp tidligere denne sesongen.

Fossesholm har i likhet med Østberg ikke gått et skirenn siden verdenscupen i Davos i desember og lagt inn en lengre treningsperiode.

På spørsmål om hun mener det er verdenscupnivå over det de norske landslagsdamene leverer en måned før VM, svarer 21-åringen slik:

– Jeg håper og tror vi ikke er helt ute og kjøre. Lotta er i hvert fall ikke det.

– Vil du si det er et styrketegn at Lotta vinner NM?

– Ja, det vil jeg si. Jeg følte ikke jeg gikk dårlig i dag. Jeg kjente meg ganske bra. Jeg gikk det jeg kunne. Et halvt minutt bak Lotta er kanskje mye. Men det er det jeg er god for i dag, sier Fossesholm.