Ekspertene tror Qatar er fornøyd: – All PR er god PR

Det kritiske blikket på Qatar i vår del av verden har gitt en «Vesten mot resten»-følelse som VM-arrangøren har nytt godt av – ifølge John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge.

MIGRANTARBEIDERE: Industrial Area Fan Zone, der det stort sett er migrantarbeidere, fotografert under åttendedelskampen mellom Brasil og Sør-Korea.

Eksperter som VG har snakket med, mener at Qatar ikke er så påvirket av kritikken i Vesten – men mer opptatt av både sine arabiske naboer og de enda større naboene i øst, som India og Pakistan.

– Jeg er ikke sikker på at å grave i møkken etter dårlige saker hele tiden hadde vært noen bedre vei mot flere endringer i Qatar enn det som har vært gjort nå, sier Egenæs.

Han peker på at Gianni Infantinos famøse tale før VM – ja, der han blant annet uttalte «– Jeg føler meg homofil» – hadde et genialt PR-grep innbakt. Ved å male et bilde av Vesten som fordomsfulle, skapte det mer støtte til Qatar i andre deler av verden, mener Egenæs.

SUPPORTERE: Kvinner som støtter Saudi-Arabia fotografert under kampen mot Polen.

– Det er kanskje mer enn hva qatarerne hadde forventet seg – det er blitt en «Vesten mot resten»-følelse, sier Egenæs – og belegger det med samtaler han har med kolleger i Midtøsten.

– Fungerer

Det kritiske fokuset før VM fikk en «flying start» med Infantos tale og nekten av regnbuefargede kapteinsbind, men er ikke overrasket over at det sportslige fokuset har tatt over.

– Jeg tror Qatar kommer til å regne ut at verdensmesterskapet var verdt det etter VM. De har fått veldig mye godvilje i sin del av verden, men også mange andre steder. De ser fotball-VM, synes det ser flott ut og det er blitt et panarabisk VM.

– Så sportsvasking fungerer?

– Jeg må jo si ja til det. De har fått til mer enn jeg tror de håpet på, jeg tror de vil se på dette som god sportsvasking.

– Kan gjøre senere

Mari Norbakk, sosialantropolog og forsker ved Chr. Michelsens Institutt, mener at VM-arrangøren har vært mest opptatt av å sette Qatar på kartet:

– Jeg tror at Qatar tenker at all PR er god PR. Qatar ønsket seg VM og flere ting som de holder på med av sikkerhetspolitiske hensyn. Samme hva det måtte koste, må folk vite hvor Qatar er. Menneskerettighetssituasjonen kan de gjøre noe med senere. Prioriteringen har vært å sette Qatar på kartet.

Norbakk tror dermed ikke at sportsvasking nødvendigvis har handlet om menneskerettighetssituasjonen i Qatar.

BRASSER: Neymars far (i midten) og den verdenskjente brasilianske fotomodellen Izabel Goulart (t.v.) jubler under kampen mot Sør-Korea.

– Nå har de fått lov til å være leder av den arabiske verden under VM, noe de har hatt ambisjoner om. Qatar er en global aktør, de er ikke bare opptatt av et vestlig publikum og en vestlig mediediskurs, men også veldig opptatte av de store naboene i øst, som India og Pakistan.

– Ganske drøyt

Norbakk opplever at mye av den negative oppmerksomheten når det kommer til kapteinenes regnbuebind, er rettet mot FIFA, og ikke Qatar.

– På en måte er jeg ikke overrasket fra Qatar sin side, dette var på en måte forventet, men selvfølgelig skuffende. Det jeg synes er sjokkerende handler mer om hvordan FIFA håndterer dette. Det at man går inn og truer spillere med udefinerte sanksjoner og rett og slett skaper en fryktkultur blant spillerne. Det synes jeg er ganske drøyt, sier forskeren.