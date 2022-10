Lillestrøm fra gullkamp til kollaps: – Fryktelig kjedelig

LILLESTRØM (VG) En lang rekke uten tap og en kjempeluke til flere av medaljerivalene skapte optimisme på Romerike. Så snudde trenden. Hva skjedde med Lillestrøm?

FRUSTRASJON: Mads Hedenstad Christiansen og Vetle Dragsnes i 0–1-tapet for Molde for to uker siden.

– Vi får bare slikke sårene og komme sterkere tilbake.

Det sier Lillestrøm-trener Geir Bakke til VG etter 0–2-tapet for Odd på Åråsen. Rosenborgs 3–2-seier over Bodø/Glimt betyr at det må et lite mirakel til for at LSK skal klare medalje.

Det var det få som hadde trodd da kanarifuglene toppet tabellen etter åtte seirer og tre uavgjort på de elleve første kampene.

– Hvis man deler inn sesongen i tre, så har vi plukket altfor lite poeng de ti siste kampene, erkjenner Bakke.

På det meste hadde Lillestrøm henholdsvis 11 og 13 poengs luke ned til Bodø/Glimt og Rosenborg, som begge riktignok hadde én kamp til gode.

Tar man de siste ti kampene har Lillestrøm kun vunnet fire kamper og spilt én uavgjort. Kun HamKam (12), Strømsgodset (8), Viking (5), Jerv (5) og Sandefjord (2) har plukket færre poeng enn Lillestrøm (13) i perioden.

– Det er fryktelig kjedelig at vi ligger så godt an halvveis og så ender vi opp med å få den kjedelige fjerdeplassen i år også, sier Lillestrøm-keeper Mads Hedenstad Christiansen.

LSK-trener Geir Bakke mener «litt av dynamikken ble borte en periode» da Lillestrøm fikk skader på flere viktige spillere, som for eksempel Akor Adams.

Samtidig er han veldig tydelig på at han ikke ønsker å bruke det som en unnskyldning.

– Når man får en del skader så får man også færre folk på trening, og det kan også gi utslag i kampene, sier Bakke – og legger til:

– Det er sikkert masse småting vi kan gnelle om, men jeg må passe meg nå så jeg ikke svømmer helt av gårde og komme med masse unnskyldninger. Vi var ikke gode nok i dag.

Utfordret på om han har reflektert rundt hva Lillestrøm kunne gjort annerledes, så svarer man slik:

– Man kan alltids prøve å analysere hvorfor man har fått skader. Det har vært en del akuttskader, som rene overtråkk. Det har ikke vært slitasjegreier, og det er vanskelig å gardere seg mot. Man sikkert diskutere om vi kunne vært enda mer på ballen i sommervinduet, men det er også kostbart og vi har en stall vi stoler på, sier Bakke – og fortsetter:

– Når det gjelder måten vi opptrer og spiller på, så prøver vi både å tilpasse oss motstanderen, men også utvikle en egen stil. Jeg tror jeg ikke jeg har noe svar på det nå at vi kunne gjort så mye annerledes fotballfaglig nå. Det kan hende det, men jeg synes vi har fått ganske mye ut av de menneskelige ressursene vi har her.

Kaptein Gjermund Åsen sier at laget «må ta en ordentlig evaluering», men synes det er vanskelig å konkludere kort tid etter kampslutt.

– Vi må møtes igjen i morgen, ta en ordentlig titt i speilet og se hva vi kan gjøre bedre, sier trønderen.

– Vi må bli bedre, vi må bli skarpere, men jeg har ingenting å utsette på den gjengen her rundt hvor hardt de jobber hver eneste dag. Vi får ta med oss at vi trolig blir nummer fire kun to år etter opprykket, selv om det selvsagt kan skje et under, sier Bakke.