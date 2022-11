Håndballjentenes babyboom støttes: – Et utrolig bra tiltak

LJUBLJANA (VG) Stine Skogrand fødte lille Aron bare fire måneder før EM. Hun er en av fem landslagsaktuelle spillere som har fått eller skal få baby. 29-åringen er den første av håndballjentene som fikk full lønn i svangerskapet fra NHF.

TOBARNSMOR: Stine Skogrand spiller EM for Norge etter å ha blitt mamma for andre gang 19. juni.

– Et utrolig bra tiltak. Vi begynner å bli litt opp i årene vi som spiller her på landslaget og har lyst til å starte familie. For oss er det bra å føle den støtten. Det betyr mye for motivasjonen for å komme tilbake at ting er best mulig tilrettelagt, sier Stine Skogrand til VG.

Lille Aron har med seg både mamma og mormor Elisabeth i hele EM i Slovenia. Lørdag fortsetter Norge mot Sverige.

Da Skogrand ble mamma til Adam i 2019 ble hennes lønn fra landslaget kuttet fire måneder ut i graviditeten. Men sist vår utvidet Norges Håndballforbund ordningen og ga den tilbakevirkende kraft til 1. januar. Dermed mistet ikke Skogrand noe av landslagslønnen.

– Det er fantastisk at jentene vil fortsette på landslaget etter at de har blitt mamma. Da må vi gi dem gode arbeidsbetingelser. Det må vi kunne stille opp med, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

– Det er veldig positivt, sier Viaplays ekspert Karoline Dyhre Breivang.

102 DAGER: Stine Skogrand kom tilbake for Norge bare 102 dager etter fødselen. Her med Vilde Ingstad i EM.

– Selv om vi er gravide så fortsetter vi jo å trene. Det gjør vi for at det er bra, men også fordi vi skal komme tilbake i god form. Vi er like mye i styrkerommet selv om vi ikke spiller kamp, sier Stine Skogrand.

– Det er rått arbeid av «Skog» å komme tilbake så raskt tilbake. Vi skal ikke glemme at hun også har et barn til hjemme, sier tobarnsmor Dyhre Breivang om Skogrands comeback på landslaget 102 dager etter hun fødte.

Rett før EM-åpningen ble Kari Brattset Dale mamma til Nils. Også to andre av fjorårets verdensmestre er i lykkelige omstendigheter: Camilla Herrem og Sanna Solberg-Isaksen. Marta Tomac spilte ikke VM, men OL-spilleren fra Tokyo skal også bli mamma i løpet av vinteren.

– Jeg synes det er en veldig fin ting at man kan kombinere en morsrolle og toppidrett, sier Silje Solberg-Østhassel.

– Det er en veldig hyggelig situasjon. Det er helt fantastisk at kvinnelige utøvere kan få til begge deler. Helt supert, sier lagkaptein Stine Bredal Oftedal. Skogrand roser kapteinsteamet og tillitskvinne Brattset Dale for å ha jobbet for å få til forandringen.

STØTTEAPPARAT: Elisabeth Ruscetta stiller opp med barnepass. Her er Stine Skogrands mor på trilletur under VM for tre år siden.

Hele storfamilien trår til for å hjelpe Skogrand og samboer Eivind Tangen – også merittert spiller med to VM-sølv for Norge. I Danmark får han hjelp med 3-åringen Adam av sin mor mens mamma og minstegutten er i EM.

– Dette hadde ikke vært mulig uten hjelp fra familien, sier Stine.

– Det tøffeste for meg har vært å få tid til trening mellom amminger og lite søvn. Men Eivind har bidratt helt sinnssykt mye. Vi er et veldig bra team og nyter godt av at han heller ikke har en åtte til fire-jobb.

På Austria Trend Hotell har hun fått Norges eneste enerom. Men babyen, som ble født 19. juni, bor med hennes mor et par etasjer under.

– Det gir meg muligheten til å være litt friere. Jeg ser Aron hver dag før frokost. Vi er mye sammen i løpet av dagen, men jeg føler vi får til en fin balanse, sier hun.

Slik spilles mellomrunden Norge møter Sverige lørdag (20.30), Slovenia mandag (18.00) og Danmark onsdag (20.30) De to beste lagene går videre til semifinale fredag 18. november.

For tre år siden dro mormor hjem med Adam midt i VM.

– Mitt hjerte blør, sa hun til VG i Kumamoto.

– Jeg er veldig takknemlig for at de får være med på hele oppholdet. Thorir (Hergeirsson) og Tonje (Larsen) legger til rette så godt som mulig. Det går veldig bra, mener Skogrand nå.

Hun beholdt hele lønnen som sykemeldt fra klubben Herning-Ikast i nesten hele svangerskapet. Fire uker før termin gikk hun ut i permisjon. Totalt sett mener hun at hun kun har tapt litt inntekt på å få sitt andre barn.

HÅNDBALLPAR: Stine Skogrand med samboer Eivind Tangen i 2017.

Det var litt annerledes for Katrine Lunde da hun ble mor i 2015. Hun havnet i en konflikt med klubben Györ om lønnsutbetaling i svangerskapet. Neste sesong spilte hun for russiske Rostov-Don.

– Det ble en utfordring. Når man ikke hadde en god kommunikasjon så velger man selv om man ønsker å fortsette, sier Lunde selv i dag. Hun er fortsatt usikker på om alle utenlandske klubber holder «norsk standard» på rettigheter som gravid.

Györ-spiller Stine Bredal Oftedal mener at forholdene i den ungarske klubben er bedre nå. Nybakt mor Kari Brattset Dale er også der.

Lunde er EM-lagets andre mamma. Datteren Atina er hjemme i Kristiansand. Samboeren Nikola Trajkovic jobber som fotballtrener i Malmö FF.

– Jeg har en veldig flott storfamilie som hjelper veldig mye.

– Hva vil du si om kombinasjonen med å ha barn?

– Det kan være utfordrende. Sånn som nå når det blir lang tid uten. Det kan også være vanskelig å kombinere toppidrett med den bedre halvdelen. Det må passe inn i hans arbeid også, sier Lunde, som ikke har avgjort fremtiden.

Men alt tyder på at 42-åringen også kommer til å satse på VM neste år. Kanskje også OL i 2024.