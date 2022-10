Endelig en opptur for Viking - Brekalo matchvinner etter ekstraomganger

(Viking-Kristiansund 1–0 e.e.o.) Viking er i kjelleren i serien - men fikk en etterlengtet opptur med onsdagens cupseier over Kristiansund.

Nedrykkstruede Kristinsund holdt stand i 90 minutter, men i slutten av første ekstraomgang rev sloveneren David Brekalo seg løs og stanget inn 1–0 for Viking - etter en perfekt slått corner av Zlatko Tripic.

Samme Tripic slo i bakken av glede da kampen endelig var over etter 120 minutter. Det viser hvor mye seieren betydde for vikingene.

Vinneren har hjemmebanekamp mot Rosenborg i neste cuprunde - en gang i 2023.

Flystreik gjorde at Kristiansund ikke kom seg til Stavanger i sommer - derfor ble denne 3. runde-kampen spilt onsdag kveld.

Kristiansund kjemper febrilsk for å overleve i Eliteserien og har naturlig nok den viktige serieavslutningen i tankene, men ytte likevel god motstand i Stavanger. Trener Christian Michelsen hadde byttet halve laget siden seriekampen mot Odd (1–1) i helgen.

Riktignok måtte KBKs Max Normann Williamsen redde på streken 34 minutter ut i 1. omgang, og Viking var også nær da Niklas Sandberg la inn - men Sondre Bjørshol rakk ikke ballen.

Kristiansund-trener Christian Michelsen gjorde tre bytter i pausen, og det var KBK som hadde den første store sjansen i 2. omgang, men Torgil Gjertsen hadde skarp vinkel og skjøt i nettveggen.

Etter en drøy times spill gjorde Vikingtrenerne fire bytter - i håp om å få fart på de blåkledde.

Det var fint Viking-spill da Zlatko Tripic fikk en kjempesjanse etter 73 minutter - men Sean McDermott presterte en «håndballredning». Deretter var det Markus Solbakken som hadde en stor mulighet, men igjen avverget KBK-målmann McDermott sterkt.

Kristiansunds Sander Kartum hadde et veldig godt forsøk i det 120. minutt, men Brekalo scoret kampens eneste mål og sørget for at KBK for andre år på rad ble slått ut i 3. runde av cupen.

Det ble delt ut hele åtte gule kort i kampen - fem av dem til Kristiansund.

Viking-spillerne måtte stille til alvorsprat hos supporterne etter tapet for Lillestrøm sist helg. Stavangers stolthet har bare én seier på sine ni siste seriekamper.

