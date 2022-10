Vålerengas skrekkstatistikk på Lerkendal: – Uinteressant

VALLE (VG) Rosenborg er uslåelige på hjemmebane denne sesongen, og sist gang Vålerenga tok tre poeng på Lerkendal var Kjetil Rekdal i sin første periode i Oslo-klubben.

Dag-Eilev Fagermo har ledet Vålerenga til to uavgjorte kamper på bortebane mot Rosenborg, men VIF har ikke vunnet på Lerkendal siden 2005.

Søndag kveld møtes storklubbene i rundens hovedkamp.

Ser man bort fra Vålerengas cupseier i 2017, er det over 17 år siden forrige VIF-trepoenger i Trondheim. Nåværende RBK-trener Rekdal er rask da VG spør om han husker sist gang VIF vant på Lerkendal i serien.

– Det var i 2005 – og før der igjen var i 2004. Rosenborg har i lange perioder vært det klart beste laget i Norge. Da har det vært vanskelig å komme dit som bortelag, og Vålerenga har prøvd mange ganger med flere gode lag, innleder Rosenborg-treneren.

I 2004 og 2005 ledet Rekdal Vålerenga til seriegull og -sølv, men han forteller at det bestandig har vært krevende å være bortelag på Lerkendal siden. Nå kjemper både RBK og VIF om sølvet i Eliteserien.

Kjetil Rekdal jubler som Vålerenga-trener sist gang VIF slo Rosenborg på Lerkendal i seriespill.

Fakta Rosenborg – Vålerenga på Lerkendal siden 2006 Eliteserien: 2021: 2–2 2020: 1–1 2019: 3–0 2018: 3–0 2017: 3–0 2016: 3–1 2015: 2–0 2014: 3–2 2013: 0–0 2012: 3–0 2011: 2–0 2010: 3–1 2009: 3–0 2008: 2–1 2007: 2–0 2006: 3–2 Cupen: 2018: 2–0 2017: 1–2 Les mer

Siden 2006 står Rosenborg med følgende suverene hjemmestatistikk mot Vålerenga i serien:

14 seire, tre uavgjort og null tap.

VIF-trener Dag-Eilev Fagermo bruker få kalorier på den dystre Lerkendal-statistikken.

– Det er uinteressant. Rosenborg har vært bedre enn VIF i mange, mange år. Men per dags dato tror jeg ikke de er så veldig mye bedre, sier Fagermo til VG.

Konfrontert med at RBK heller ikke har tapt en eneste hjemmekamp denne sesongen, svarer Vålerenga-treneren offensivt og smilende:

– Det betyr at det statistisk sett nærmer seg et tap.

Med ni seire, to uavgjort og null tap på eget gress så langt denne sesongen, tror Rekdal at laget hans er favoritter til å ta sølvet. Bak Molde skiller kun tre poeng fra femte- til annenplassen.

– Vi har fire hjemmekamper igjen, og klarer vi å holde den statistikken tritt så ligger vi godt an til å ta sølvet, slår Rosenborg-treneren fast.

Fakta Medaljekampen i Eliteserien 2022 Tabellen med seks serierunder igjen: 1. Molde, 60 poeng 2. Bodø/Glimt, 45 poeng 3. Rosenborg, 44 poeng 4. Lillestrøm, 44 poeng 5. Vålerenga, 42 poeng Les mer

Fagermo påpeker viktigheten av søndagens oppgjør i medaljestriden, og forstår at Rekdal holder sitt eget lag som favoritter til å ta sølv.

– Det må han mene. Det er viktig for en trener å være offensiv. De ligger an til å kunne gjøre det, de. Rosenborg har to poeng mer enn oss, men taper de på søndag, så er vi «in charge» i forhold til dem, sier Fagermo og legger til:

– Så sier jeg ikke sølvet, for både Glimt og Lillestrøm er der også. Men vi er i alle fall med i medaljekampen nå, og det er veldig bra. Vi hadde det som mål å være der før sesongen, og det er fortsatt mange poeng å kjempe om. Vi er i god form, i hvert fall.

At Vålerengas mål om medaljekamp skulle nås denne sesongen, var det liten tro på for få måneder siden. Rekdal er imponert over gamleklubbens vanvittige snuoperasjon. I august roste han også trenerkollegaen på Twitter.

«Var det ikke et krav at Fagermo måtte sparkes? Lurer på hvor de ekspertene er nå? Fotball for de som jobber med faget vil stort sett svinge litt opp og ned. De som ikke har hatt det ansvaret vil aldri skjønne det og fortsette med sine uttalelser», meldte Rekdal i retning norske fotballeksperter.

– Det er veldig lett for utenforstående å gå løs på trenere og lignende, men det er en vanskelig bransje. Man må tåle motgang, og det er ingen som vinner hver kamp. Hadde motgangen fortsatt og ikke snudd, hadde det sannsynligvis skjedd endringer, sier Rekdal og fortsetter:

– Man må være litt forsiktig med å både idiot- og genierklære i fotballen. Jeg har holdt på med dette siden jeg var liten gutt, og jeg vet hvor uhyre lite som skiller det å vinne og tape, sier han til VG.

Kjetil Rekdal og Rosenborg slo Vålerenga 4–0 på Intility Arena tidligere i år.

