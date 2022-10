Ny Haaland-oppvisning: – Er laget i et laboratorium

MANCHESTER (VG) (Manchester City-FC København 5–0) Erling Braut Haaland (22) satte inn to nye nettkjenninger i møtet med FCK. Nordmannen troner nå alene på toppscorerlisten i både Premier League og Champions League.

SCORET IGJEN: Erling Braut Haaland knyttet neven etter ny nettkjenning mot FC København.

– Jeg liker teorien om at Haaland er laget i et laboratorium av en gal vitenskapsmann som ville sette sammen den perfekte angriperen, skriver tidligere Premier League-spiss Chris Sutton i den siste utgaven av Daily Mail.

Det er kanskje ikke så rart. Etter å ha ydmyket Manchester United sist søndag, tok det onsdag kveld bare seks minutter, 51 sekunder og ett touch før jærbuen skrudde inn 1–0 under flomlysene på Etihad Stadium.

På sidelinjen sto City-trener Pep Guardiola (51) og lo. Katalaneren har omtalt Haaland som en av de mest unike spillerne han noen gang har trent. Under en halvtime senere fikk Guardiola en ny bekreftelse på hvorfor.

Idet City-back Sergio Gómez (22) la an til skudd, startet Haaland jakten på en potensiell retur fra Kamil Grabara (23). Da FCK-keeperen ikke klarte mer enn å skyve avslutningen til siden, fikk jærbuen byttet han var ute etter og styrte inn 2–0 fra kloss hold.

– Hvilke deler av andre spillere har forskeren gitt ham? Venstrefoten til Ferenc Puskas? Styrken til Cristiano Ronaldo? Farten til Gareth Bale? Zlatan Ibrahimovics oppfinnsomhet? Den mentale styrken til Alan Shearer? Vitenskapsmannen virker også ha ha plusset på en del av Supermanns fysikk og Spidermans instinkt, mener Sutton.

LATTERLIG GOD: Guardiola gliste flere ganger etter Haalands mål på Etihad onsdag kveld.

Dypt på Citys midtbane styrte Ilkay Gündogan (31) rytmen i spillet med ro, klokskap og et unikt overblikk. Tyskerens klasse bidro til at Haaland fikk flere sjanser, men det var georgiske Davit Khocholava (29) som økte hjemmelagets ledelse ved å sette ballen i eget nett seks minutter før pause.

Like bak FCK-forsvareren lurte Haaland, klar til å sette sitt tredje for kvelden – men i pausen var Guardiola mer enn fornøyd.

Midt i et tett kampprogram lot City-sjefen verdensstjernen fra Bryne bli igjen i garderoben og samle krefter til lørdagens Premier Leauge-oppgjør mot Southampton.

Med mål nummer 18 og 19 i City-drakt har Haaland bokført et snitt på 1,58 scoringer per opptredenen etter 12 matcher på banen. Inkludert tre hat trick.

Snaut 10 minutter etter pause fikk vertene straffe. Med Haaland ute av spill, var det ingen tvil om at Riyad Mahrez (31) skulle ta seg av forsøket fra 11-meteren. Og det løste høyrekanten glitrende til 4–0. Med 14 minutter igjen av oppgjøret økte argentinske Julian Álvarez (22) til 5–0.

For FC København ble oppgjøret dermed like mørkt som himmelen over Etihad Stadium. Nyansatte Jacob Neestrup (34) er spådd en stor trenerkarriere, men i Manchester fremsto det danske storlaget som sjanseløst.

Etter tre runder topper City gruppe G med ni poeng. Borussia Dortmund følger på 2. plass med seks poeng, mens Sevilla og FCK begge har ett. Kun to av de fire lagene går videre til sluttspillet etter at seks runder i gruppen er spilt.

Mens Haaland er soleklar toppscorer med 14 mål i Premier League, dobbelt så mange som Harry Kane på plassen bak, er han også best i Europas gjeveste klubbturnering.

Med fem nettkjenninger på sesongens tre første Champions League-kamper, er Bayern Münchens Leroy Sané nærmest med sine fire. Superstjerner som Barcelonas Robert Lewandowski og Paris Saint-Germains Kylian Mbappé har begge tre mål hver.

Totalt har Haaland scoret 28 mål i Champions League på 22 matcher. I en alder av 22 år har jærbuen allerede lagt bak seg en drøss av tidligere profiler, som Robin van Persie (27), Luis Suárez (27), Fernando Torres (20) og Ole Gunnar Solskjær (20).

