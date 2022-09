Uheldig Selnæs scoret selvmål – så vartet Bodø/Glimt opp med festfotball

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – FC Zürich 2–1) Bodø/Glimt stanget og stanget, men da de først ble tilbudt lillefingeren, tok de hele hånden.

Det måtte en uheldig trønder til for at Bodø/Glimt skulle få hull på byllen på Aspmyra, men derfra og ut var det aldri noen tvil om at Glimt skulle dra i land seieren i sin første Europa League-hjemmekamp noensinne.

Eter en merkelig svak førsteomgang var det et helt annet Bodø/Glimt-lag som kom på banen etter pause.

– Det er små ting å justere på, så ser dette lyst ut, sa Hugo Vetlesen til Viaplay i pausen – og fikk rett.

Det tok ikke engang ti minutter før de fikk uttelling. Corneren fra Patrick Berg ble forsøkt stusset videre på første stolpe av kapteinsmakker Ulrik Saltnes, men isteden var det Zürich-spilleren Ole Selnæs som headet ballen i eget nett.

Før pause slet Bodø/Glimt med å presse og spille ut et dyptliggende Zürich-lag, men etter scoringen måtte sveitserne frem. Det ga Bodø/Glimt mer rom å boltre seg i.

Som Roma og flere lag har erfart tidligere, så kan det straffe seg.

Hugo Vetlesen både startet og avsluttet mønsterangrepet hvor Glimt rullet opp med klassiske 4–3–3-kombinasjoner. Ballen endte helt ute hos Ola Solbakken, som i sin første kamp på over to måneder serverte et nydelig innlegg langs kunstgresset, som Vetlesen styrte i mål.

– Champagne-fotball, kommenterte Roar Stokke hos Viaplay.

– Playstation-fotball, fulgte ekspertkommentator Lars Tjærnås opp.

Riktignok fikk Glimt servert et skremmeskudd da Jonathan Okita hamret ballen på undersiden av tverrliggeren, men målvakt Nikita Haikin kunne klemme ballen i lettelse.

Like etterpå var Runar Espejord alene med målvakten etter at Glimt snappet en feilpasning fra Zürich, men mannen som erstattet Lars-Jørgen Salvesen til pause klarte ikke å overliste Yanick Brecher i Zürich-buret.

Snaut ti minutter før full tid reduserte imidlertid Donis Avdijaj med en vakker perle. Etter å ha mottatt ballen fra Selnæs siktet han mot det lengste krysset – og limte ballen opp i vinkelen.

For selv om Zürich hadde noen brukbare – og et par store – muligheter til å utligne, ble det med det ene trøstemålet – og alle tre poengene ble dermed værende på Aspmyra.

Seieren betyr at Bodø/Glimt topper sin Europa League-gruppe, ettersom kampen mellom Arsenal og PSV Eindhoven er utsatt på grunn av dronning Elizabeths død.

Glimts to neste kamper i Europa spilles etter landslagspausen. Da skal Knutsens menn først til London 6. oktober, før Arsenal kommer på besøk uken etter.