Debuterte i Eliteserien som 31-åring og sammenlignes med TIX

HAMAR (VG) HamKams Jonas Enkerud (32) sammenlignes med TIX og barberer leggene før hver kamp. Denne sesongen har han og resten av Hamarkameratene rystet topplagene i Eliteserien.

MILEPÆL: Jonas Enkerud står med fire mål i debutsesongen i Eliteserien. HamKams 0-2-tap for Bodø/Glimt lørdag var Enkeruds 101. kamp for Hamar-klubben.

– Det var på tide. Jeg synes ikke at nivået er veldig skremmende jevnt over i Eliteserien. Men det er klart, til de antatt beste lagene er det noen knepp opp.

Det sier HamKam-spiss Jonas Enkerud til VG om det å få debuten i Eliteserien som 31-åring. For fire år siden spilte han for Elverum i PostNord-ligaen (nivå tre).

Flisa-mannen var toppscorer for HamKam i opprykkssesongen i fjor. Denne sesongen står han med fire mål og én målgivende.

– Vi spiller fotball som vanlig, men man må være litt skarpere i de avgjørende situasjonene, spesielt jeg som offensiv spiller. Du må være litt mer på tå hev og kunne score på én av de to sjansene du får, kontra de fem som du hadde året før, sier Enkerud om tilværelsen på toppnivå.

Enkerud ble raskt en publikumsfavoritt på Briskeby. Populær er han også i garderoben hos Kamma.

– Han er ekstremt viktig. Han er en stor, sterk og leken fotballspiller. Samtidig som han er godt trent og er flink både offensivt og defensivt, sier Aleksander Melgalvis til VG.

Melgalvis minnes tidligere oppgjør mot Enkerud da spissen spilte for Flisa og han selv var i Brumunddal.

– Det er gøy å spille med han og at han endelig har fått sjansen i Eliteserien og HamKam, sier Kamma-kapteinen.

«POPPIS»: Det hvite pannebåndet til Enkerud er blitt såpass populært at det selges i supportersjappa til HamKam.

Enkerud har imidlertid ikke bare fått oppmerksomhet for karriereveien og det som skjer på fotballbanen. Folk har nemlig også bitt seg merke i hans lange hår og hvite pannebånd.

I Hamar er pannebåndet blitt såpass populært at det nå selges i klubbsjappa.

– Det startet med noen enkle svettebånd, og så har jeg fått noe inspirasjon fra noen tennisspillere med noen bandanaer som blir brukt der. Så tenkte jeg: «Det kan vi teste, så får vi se hvordan det går». Så dyrket vi «Kamerater»-trykket i samarbeid med markedssjefen, forteller Enkerud.

– I ettertid har det vært litt salg i supportersjappa, så det er gøy at man kan bidra på flere måter og skape litt blest rundt det.

I VG-programmet «Eliteserien Oppsummert» har 32-åringen blitt sammenlignet med Andreas Haukeland, også kjent som TIX, på grunn av utseendet sitt. Sammenligningen har også figurert i sosiale medier.

– Jeg vet ikke om jeg synes jeg ligner, men det er jo en grunn til at de sammenligner, for det er jo likheter, men vi opererer jo i to forskjellige bransjer, sier Enkerud om sammenligningen.

Det hvite pannebåndet er ikke det eneste ritualet HamKam-spissen har inn mot kamp. Etter at han pådro seg et beinbrudd som Elverum-spiller, barberte han leggene. I etterkant har det blitt en fast greie.

– Man føler seg litt skarpere, og er tipp topp når man har glattbarberte bein. Det er nesten viktigere enn å måtte spille med det hvite hårbåndet, sier Enkerud.

KORTVARIG: Jonas Enkerud spilte OBOS-ligafotball med Elverum i 2017, men klubben klarte ikke å unngå nedrykk. I 2019 ble han plukket opp av HamKam.

HamKam er i skrivende stund i rute med tanke på å beholde plassen i Eliteserien. Etter 15 kamper står de med 18 poeng. Det plasserer dem på en 12. plass på tabellen.

– Vi skal være fornøyde med det vi har gjort så langt. Så skulle vi gjerne ha klart å bikke noen flere kamper vår vei. Det er mange som ikke har erfaring fra nivået, men samtidig er uredde, og ønsker å vise seg frem, og er klar over sine styrker og det vi klarer å prestere som lag, sier Enkerud.

– Dere står med bare tre tap. Hvorfor er dere så vanskelig å slå?

– Vi har bygd videre på den defensive organiseringen og tryggheten som ble til under Kjetil. Og så har Jakob (Michelsen) kommet inn og forsterket det, sier Enkerud.

– Vi er en god gjeng kamerater som er lojale til hverandre og de kampplanene som vi legger opp. Vi dominerer kanskje ikke så mye i banespillet, men vi vet at vi kan straffe motstanderen på overganger, og klare å skape målsjanser mot hvilket som helst lag.

Lørdag kl. 18 møter de tabelljumbo Kristiansund på hjemmebane. Følg kampen i VG Live.

