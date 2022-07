Glimt lekte seg med Linfield: Salvesen presentert som Bodø/Glimt-spiller i pausen

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Linfield 8–0, 8–1 sammenlagt) Bodø/Glimt cruiset videre i Champions League-kvalifiseringen. I pausen presenterte de storsigneringen Lars Jørgen Salvesen.

forrige

fullskjerm neste VINK: Lars-Jørgen Salvesen på plass på Aspmyra under onsdagens kamp mellom Bodø/Glimt og Linfield. 1 av 2 Foto: Mats Torbergsen / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Bodø/Glimt ledet 4–0 før en halvtime var spilt, takket være scoringer fra Hugo Vetlesen, Victor Boniface, Amahl Pellegrino og Ulrik Saltnes, og oppgjøret var i praksis over.

En hands på streken gjorde at Linfield også ble redusert til ti mann i forkant av straffesparket hvor Boniface doblet ledelsen.

Noen minutter etter pause økte Runar Espejord ledelsen ytterligere, før Amahl Pellegrino økte satte et nytt mål fra krittmerket like etterpå. En snau halvtime ut i andre omgang hamret også Alfons Sampsted ballen i mål for hjemmelaget.

Runar Espejord skled inn kampens siste mål etter et lekkert angrep. Dermed endte det 8–0.

– Vi fikk Europa-følelsen. Det er utrolig gøy altså, sier Kjetil Knutsen til VG, etter kampen.

Med avansement er Bodø/Glimt sikret minimum gruppespill i Conference League, samtidig som de er klare for tredje av totalt fire kvalifiseringsrunder for å komme til Champions League.

Skulle Bodø/Glimt gå videre venter enten litauiske Zalgiris eller svenske Malmö i tredje kvalifiseringsrunde. Den kampen startet klokken 19.00.

VG + Sport viser begge Glimts oppgjør mot Zalgiris/Malmö.

I pausen presenterte Bodø/Glimt en annen gladnyhet. De har nemlig fått spissen de har jaktet i en årrekke: Onsdag kveld ble det offisielt klart at Lars-Jørgen Salvesen blir Bodø/Glimt-spiller.

I pausen mot nordirske Linfield overrasket Strømsgodset-spissen sitt nye hjemmepublikum ved å spasere ut på Aspmyra-matten, til stående applaus fra de fremmøtte.

– Det kriblet i beina. Det er gøy å se gutta spille bra fotball. Jeg gleder meg til å bli en del av det laget her, sier Salvesen til VG etter kampen.

forrige



fullskjerm neste LEKESTUE: Bodø/Glimt hadde få problemer mot Linfield. Til stor glede for medspillerne kom innbytter Runar Espejord to ganger på scoringslisten. 1 av 3 Foto: Mats Torbergsen / NTB

VG erfarte i forrige uke at Bodø/Glimt og Strømsgodset var enige om en overgang verdt minst ti millioner kroner for Lars-Jørgen Salvesen. Totalrammen kan bli opp mot 13 millioner kroner, slik Drammens Tidende meldte onsdag.

Det er ikke første gangen Bodø/Glimt har forsøkt seg på Salvesen. Høsten 2020 fikk de avvist sin forespørsel på spissen, slik Eurosport meldte den gangen.

– Venter man på noe godt så venter man ikke forgjeves, sier Salvesen.

Vinteren etter røk korsbåndet for Salvesen, men har trent seg opp igjen og står med fem nettkjenninger i Eliteserien i år. Kontrakten med Bodø/Glimt strekker seg til januar 2026.

Salvesen kom til Strømsgodset i 2019 og noterte seg for 24 mål på 61 kamper, blant annet dette drømmetreffet:

I vinter forsterket Bodø/Glimt med spissen Runar Espejord fra nederlandske Heerenveen, men har kun scoret tre mål i løpet av de 13 seriekampene han har vært involvert i.

VG er kjent med at det er interesse fra utenlandske klubber for den nigerianske spissen Victor Boniface (21).

Spillerens agent, Atta Aneke, som også er agent for Salvesen, bekreftet dette i den ferskeste episoden podkasten «Synseligaen» som ble publisert tirsdag.

– Vi får se om det er tre spisser på mandag, svarte Aneke på spørsmål om at det blir tre etablerte spisser som kjemper om samme plass.

I tillegg til de tre nevnte har Bodø/Glimt også unggutten Lasse Nordås (20) i stallen.

Han har ikke fått noen minutter i Eliteserien denne sesongen utover de 90 minuttene han fikk mot Lillestrøm, og er koblet til flere klubber i Eliteserien.

Publisert Publisert: 27. juli 2022 18:46 Oppdatert: 27. juli 2022 20:32