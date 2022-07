Elektrisk stemning da England sikret semifinale: - Utrolig

(England – Spania 2–1) «Football's coming home» har for alvor begynt å runge i England under EM. En herlig scoring fra Georgia Stanway gjorde at vertsnasjonen tok seg til semifinale.

JUBEL: Ekstraomganger måtte til før England virkelig kunne slippe jubelen løs.

Fem minutter ut i ekstraomgangene gikk nærmere 29.000 supportere «bananas» på Amex Stadium. Georgia Stanway førte ballen fremover og banket på nydelig vis inn det som skulle bli seiersmålet.

– Midtbanegeneralen måker inn 2–1. Hun er en vanvittig fotballspiller, utbrøt fotballkommentator i TV 2, Endre Olav Osnes.

– Det er definitivt en scoring å være stolt av, sier Stanway til BBC.

Troen på gull er alltid til stede når England spiller mesterskap, og det tok ikke lang tid før hjemmefansen begynte å synge «Football's coming home» i onsdagens kvartfinale.

– Stemningen har vært utrolig. Vi har omfavnet presser og vi nyter hvert minutt, sier England-kaptein Millie Bright til UEFA.

– Dette er hjemmebanefordel, sier England-trener Sarina Wiegman til BBC om støtten fra de engelske supporterne.

UTENFOR REKKEVIDDE: Sandra Paños nådde ikke opp til langskuddet fra Georgia Stanway.

En hetebølge har herjet i England, men et glødende spill på banen lot lenge vente på seg fra hjemmenasjonen.

– Spania har imponert meg mest så langt, sa fotballekspert i TV 2, Mina Finstad Berg.

England fosset gjennom gruppespillet med en målforskjell på 14–0. Norge fikk virkelig kjenne på kvaliteten til vertsnasjonen i det sviende 0–8-tapet. Men i første omgang klarte Spania på imponerende vis å begrense hvittrøyene til å bare få til en avslutning.

Ti minutter før pause banket riktignok Ellen White ballen i mål, men målet ble korrekt annullert for offside.

OFFSIDE: Jubelen brøt løs på Amex Stadium da Ellen White satte ballen i mål, men hjemmefansen stilnet fort da dommeren signaliserte for offside.

Til andre omgang gjorde den spanske landslagstreneren Jorge Vilda grep. Inn kom Athenea Del Castillo. Det tok ikke ti minutter engang før høyrevingen viste sin klasse ved å slå en tunnel, og deretter spille ballen til Esther Gonzalez, som satte inn ledelsen.

– Fantastisk gjort av Del Castillo. Et godt bytte av den spanske landslagstreneren, sier Osnes.

MÅLSCORER: Esther Gonzalez satte inn ledermålet i kvartfinalen.

Men Sarina Wiegman ville ikke være noe dårligere enn sin trenerkollega. Hun satte inn Alessia Russo og Ella Toone, og det fikk hun god avkastning for. Syv minutter før fulltid kriget førstnevnte i feltet og headet ned til Toone, som satte inn utligningen.

– Det er akkurat sånn trøkk du skal ha i boksen når du trenger scoring, sier Guldbrandsen.

UTLIGNING: Ella Toone (t.v.) sørget for at kvartfinalen gikk til ekstraomganger.

Det gjorde at kampen gikk til ekstraomganger. Der var det Stanway som ble helten med et herlig langskudd. England snudde med det kampen og er klare for semifinale.

– Det her viser bare hvilket nivå vi har. Vi får et tilbakeslag og vi kommer tilbake. Vi la inn en fantastisk innsats. Jobben er gjort og vi fokuserer nå på semien, sier Stanway til BBC.

I semifinalen møter de vinneren av Sverige og Belgia.