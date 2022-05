Morten Thorsby etter dramatisk derbyseier: – Villeste kampen jeg har spilt

GENOVA (VG) (Sampdoria – Genoa 1–0) Sampdoria-spiller Morten Thorsby (25) trenger noen dager på å hente seg inn etter straffedramatikken mot byrival Genoa og Leo Skiri Østigård (22).

VIKTIG SEIER: Morten Thorsby og hans Sampdoria tok en særs viktig derbyseier mot Genoa.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det er den villeste kampen jeg har spilt i karrieren min. Alt ... situasjonen, derbyet, mot Leo, vi var i dueller hele tiden. Det var helt vilt. Og så straffen etter 94 minutter her. Jeg håper mange nordmenn så denne kampen, for det er umulig å ikke bli glad i Serie A etter dette, sier Thorsby til VG i pressesonen på ærverdige Stadio Luigi Ferraris i Genova.

Thorsby oppsummerer kampen godt: Etter at Abdelhamid Sabiri sendte Sampdoria i ledelsen i første omgang, handlet det meste om å klore seg fast til tre kjærkomne poeng i den elektriske atmosfæren i Genova-derbyet «Derby della Lanterna» – et av Italias mest tradisjonsrike oppgjør.

Alt så ut til å være under kontroll da Genoa fikk straffe dypt inn i overtiden. Veteranen Domenico Criscito – av trener Alexander Blessin beskrevet som en «10/10 straffeskytter» – ble oppløst i tårer etter han så sitt forsøk bli reddet av Emil Audero. Sampdoria, de kunne feire:

– Det var helt forferdelig. Vi hadde holdt unna bra, vi hadde fullstendig kontroll, det hadde føltes som et ran (om Genoa fikk ett poeng). Det ble helsvart. Jeg husker ikke de siste to minuttene, det var helt vilt. Nå trenger jeg to dager med hvile, sier Thorsby om dramatikken helt på tampen av kampen.

Oppgjøret var usedvanlig viktig for begge lag i bunnstriden og Thorsby er klar på at de tok et langt steg mot fornyet kontrakt etter en lang og vanskelig sesong – samtidig som han uttrykker sin medfølelse for Genoa, Criscito og landsmann Østigård.

Oppladningen til kampen startet imidlertid mer enn et døgn før selve kampen, da trofaste Sampdoria-fans samlet seg i store horder utenfor spillerhotellet for å oppildne til kamp.

– Du føler hele byen har vært i helspenning, og så ble det et derby for historiebøkene, sier Thorsby.

Resultatet betyr at Sampdoria har åtte poengs klaring til den røde streken, selv om Emil Bohinen og Salernitana har funnet formen og har to kamper til gode. Genoa har på sin side tre poeng opp til trygg sone – og de møter Juventus, Napoli og Bologna de tre siste.

– Kanskje vi kan få til et lite mirakel når vi spiller mot Juventus og Napoli, og stjeler noen poeng. Så lenge det er matematisk mulig, tror jeg vi når målene våre, sier Genoa-trener Blessin optimistisk til VG.

Han mener ett lag var på 100 prosent og et annet på 120 – og at det avgjorde kampen.

PS! Alt av Serie A ser du på VG+ Sport.