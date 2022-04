Sjokkert av Stepanova-tale: – Vanskelig å tro

Langrennsløper Veronika Stepanova (21) hyllet Russlands president, Vladimir Putin, og antydet at nasjonen kommer til å vinne krigen mot Ukraina. Det forbauset Lotta Udnes Weng (25).

REAGERER: Lotta Udnes Weng har fått med seg Veronika Stepanovas tale hvor hun roste Russlands president Vladimir Putin.

– Det er litt sjokkerende. Det er ganske langt ifra det vi ser utenfra. Det er vanskelig å tro at hun kommer med de meningene selv. Hun får jo et litt annet bilde av situasjonen enn det vi får. De får nok ikke se det vi får se, sier Udnes Weng til VG.

Stepanova takket Putin for hans interesse for sport under en seremoni hvor presidenten møtte nasjonens OL-helter fra Beijing. Stepanova sa følgende i et utdrag vist på TV-kanalen Pjervyj:

– I mine øyne har Russland igjen blitt sterkt, stolt og vellykket. Ikke alle i verden liker det, det er åpenbart.

Stepanova fortsatte på en måte som tydet på at hun hadde krigen og sanksjonene mot russisk idrett i tankene:

– Men vi er på rett vei, og vi vil definitivt vinne, akkurat som vi vant i OL.

Det er gått over to måneder siden Russland gikk til krig på Ukraina.

– Den talen kom fra hjertet, fastslo hennes trener Jurij Borodavko til russiske RIA Sport.

Stepanova gikk ankeretappen da det russiske laget tok OL-gull i Beijing, under nøytralt flagg som følge av det statsstyrte dopingprogrammet fra OL på hjemmebane i 2014. Hun er blitt kjent som en frittalende utøver. Den siste tiden har hun fått hard kritikk fra Russlands skipresident Elene Välbe.

MØTTE PUTIN: Veronika Stepanova (til høyre) møtte Russlands president Vladimir Putin (til venstre) da han hyllet vinnerne fra vinter-OL.

VG spør hvordan Udnes Weng stiller seg til å konkurrere mot en løper som har kommet med slike utsagn i fremtiden.

– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg har tenkt at man skal skille mellom politikk og idrett, men det virker som i Russland og i andre land at det er en ganske glidende overgang, svarer Udnes Weng og fortsetter:

– Vi skulle jo helst sett at de tok avstand, men så må man se det fra deres synspunkt også. Man ser jo at folk som har markert mot, ikke har fått det så lett etterpå.

Aage Borchgrevink, seniorrådgiver i den norske Helsingforskomité, mener det er bevisst at Putin stilte i stand seremonien.

– Sport er en sentral del av Putins liturgi, og er av stor betydning for Kreml. Det ble tydelig at staten investerer mye i sport, da dopingprosjektet til Russland ble avslørt i Sotsji. Putin vil være en vinner blant vinnere, og kultiverer fremdeles en fremtoning som den idrettsutøveren han engang var – enda han angivelig fremdeles har vondt i ryggen etter å ha ramlet av hesten for ni år siden. Derfor er det ikke rart han vil møte Stepanova, som dessuten har mange unge følgere på sosiale medier, en gruppe Kreml er opptatt av å nå, sier Borchgrevink til VG.

Den tidligere tennisspilleren Aleksandr Dolgopolov fra Ukraina rister på hodet over Stepanovas kommentarer på Twitter.

– De sa at russisk sport ikke har noe med politikk å gjøre. De er alle uskyldige, sa de. Ja, særlig, skriver Dolgopolov.

Russland er utestengt fra internasjonal idrett. En rekke russiske politikere og idrettsutøvere har ment at det er feil fordi «politikk og idrett er to ulike saker».