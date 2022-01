Hviterussland: Hevder regimekritikk stoppet OL-drømmen

De to hviterussiske langrennsløperne Darja Dolidovitsj og Svijatlana Andrijuk hevder de blitt satt på sidelinjen etter politiske anklager.

INGEN KONKURANSER: Darja Dolidovitsj og Svijatlana Andrijuk hevder de ikke får konkurrere.

Skiløperne hevder at lederen for det hviterussiske langrennsforbundet, Aleksandr Darakhovitsj, i november beordret tjenestemenn til å forby dem å konkurrere internasjonalt og delta på treningsleirer. Det skriver Reuters.

Grunnen skal være at de har uttalt seg kritisk om president Aleksandr Lukasjenko og dermed blitt beskyldt for å støtte opposisjonen, skriver nyhetsbyrået.

Dolidovitsj og Andrijuk hevder i et intervju med Reuters at skiforbundet i Hviterussland forrige måned deaktiverte FIS-koden deres, et individuelt ID-nummer som kreves for at langrennsløpere skal kunne delta i konkurranser i regi av Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Det skal ha ført til at Andrijuk ikke fikk muligheten til å kvalifisere seg til årets vinter-OL i Bejing.

Lukasjenko vant presidentvalget for sjette gang i august.

Etter at valgresultatet ble klart meldte flere nyhetsbyråer om kraftige sammenstøt mellom opprørspoliti og demonstranter i hovedstaden Minsk.

Mannen som blir kalt «Europas siste diktator» har hatt styringen siden 1994, og i bakkant av sommerens valg har det kommet en rekke beskyldninger om valgfusk.

Uavhengige målinger gjort fra utlandet viste at det var opposisjonens kandidat, Svetlana Tikhanovskaja, som vant valget. Ingen av målingene lot seg bekrefte fra uavhengig hold.

Under sommerens OL i Tokyo ble den hviterussiske sprinteren Kristina Timanovskaja kastet ut av lekene.

I frykt for sin egen sikkerhet, reiste hun ikke tilbake til hjemlandet.

– Jeg kommer ikke til å returnere til Hviterussland, sa Timanovskaja til nyhetsbyrået Reuters den gangen.

– Jeg frykter at de vil sette meg i fengsel. Jeg er ikke redd for å bli sparket ut av landslaget. Jeg frykter for sikkerheten min. For øyeblikket tror jeg ikke det er trygt for meg i Hviterussland, sa hun til hviterussiske Tribuna.

Timanovskaja hevder at hun ble kastet ut fra lekene fordi hun hadde uttalt seg om trenernes forsømmelse.