Berisha reiser hjem fra landslagssamling – henter ikke ny spiss

ULLEVAAL STADION (VG) Han ble syk på forrige samling og flaksen forfølger ikke Veton Berisha (27) nå heller: Viking-spissen er på vei hjem til Stavanger.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Det opplyser landslagssjef Ståle Solbakken onsdag. Også Bodø/Glimts formback Fredrik Bjørkan må gjennom testing for å bli kampklar. Latvia-kampen er på Ullevaal lørdag, mens Nederland venter i Rotterdam tirsdag.

– Han får vi ikke frisk. Det er bare den skaden han har hatt hele tiden. Den forverret seg litt i Mjøndalen-kampen. Den trodde vi han skulle håndtere, sier Solbakken.

I den kampen Berisha ble matchvinner på et straffespark godt inne i overtiden, men får ikke sjansen til å kjenne nettsus i landskampene nå.

Det blir riktignok ingen ny angriper inn i troppen.

– Der er vi godt dekket inn med Sørloth, King og Lehne Olsen. Så får vi se om vi sannsynligvis henter inn en på back, sier Solbakken.

Ellers ble landslagssjefen møtt med gode ord for hvordan han har fått spillerne til å fokusere på Latvia-kampen. I hvert fall om man skal tro Mathias Normann, som fikk spørsmål om hva Solbakken gjorde for at spillerne kun skulle tenke den neste – og ikke den største – kampen på denne samlingen.

– Han er så respektert. Du skal f... meg gi alt, for ham også. Det er sånn jeg har det, sier Norwich-proffen Mathias Normann på onsdagens pressekonferanse.

TV 2 ber ham beskrive hva Solbakken gjør for å oppnå det.

– Ikke noe å beskrive. Du kan nesten kalle det «mind games». Det er måten han er på, kommentarer, jeg liker måten han er på, fortsetter Normann – og får enighet fra sin nordnorske nabo på podiet, Jens Petter Hauge.

– Det skulle bare mangle, gliser Ståle Solbakken når han overtar spørsmålsrunden etter spillerne og konfronteres med utsagnet av VG.

– Det må alltid være gjensidig respekt mellom utøver og trener. Jeg liker å kjenne dem litt bedre enn bare være spiller – å vite litt mer om dem. Så har jeg et motto om å behandle alle ulikt med tanke på hvilken person det er, og så må alle behandles likt på prestasjon. Den aksepten må alle spillere ha, fortsetter landslagssjefen.