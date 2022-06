Bolsjunov om Klæbo: – Ikke noe forhold i det hele tatt

SOGNEFJELLET (VG) Aleksandr Bolsjunov (25) og Johannes Høsflot Klæbo (25) har vært rivaler i flere år, men kjenner hverandre knapt. Russeren håper å få gå renn neste vinter - noe de norske profilene fnyser av.

MYE FØLELSER: Aleksandr Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo har vært i mange dueller. VM-femmila i Oberstdorf i 2021 er den hittil mest dramatiske. Klæbo ble disket fra seieren, og Bolsjunovs stav ble ødelagt på oppløpet. Emil Iversen vant til slutt.

– Nå er det ikke noe forhold til Klæbo i det hele tatt. Det var det praktisk talt ikke før heller. Vi bare møttes før start (i renn). Jeg vil gå forbi ham, og han vil gå forbi meg. Vi ordner opp under løpet, sier Bolsjunov ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Klæbo har samme oppfatning.

– Stemmer det, sier Klæbo når VG gjengir Bolsjunovs sitat.

– Jeg har egentlig aldri snakket med ham, så det stemmer.

Bolsjunov og Klæbo har vært de to største stjernene i langrenn de siste årene. Men i slutten av februar gikk Russland til krig mot Ukraina, og russerne fikk ikke delta i sesongavslutningen. Hva som skjer med russiske og hviterussiske utøvere neste viner er ikke bestemt.

– For øyeblikket er situasjonen usikker og uforståelig, men jeg håper at innen vinteren vil alt være rolig nok, og vi vil kunne fortsette å konkurrere i internasjonale konkurranser. Når du beviser din prestisje og nivå i konkurranser der alle land deltar, så er det noe annet. Det er dette jeg trener for, sier Bolsjunov.

SAMME ÅRGANG: Klæbo og Bolsjunov er begge født i 1996 og har gått en rekke renn mot hverandre. Her vinner Klæbo sprinten i Drammen i 2018, hvor Bolsjunov ble nummer tre.

Flere av de norske profilene mener det må mer til enn at krigen i Ukraina roer seg for at Russland skal få stille til start.

– Vanskelig å si, men akkurat nå blir det feil med de holdningene. Det er greit at du ikke skal blande idrett og sånn, men i Russland er det spesielt når de er en del av hæren, sier Even Northug.

Bolsjunov er blant annet kaptein i nasjonalgarden, president Vladimir Putins egen hær.

– På en side er det fryktelig synd for langrenn om ikke Russland, med mange gode utøvere, er med. Det er ikke noe personlig, men det er noe med signalet. Det bør få noen konsekvenser, fortsetter Northug.

– Uavhengig av om det roer seg?

– Ja, jeg vil i hvert fall ikke se noe russisk flagg eller russisk nasjonaldrakt, svarer Northug.

Even Northug synes situasjonen er vanskelig.

– Det er noen russiske utøvere jeg snakker med, de som kan engelsk og som alltid har vært trivelig med meg. Det føles stygt å si at jeg ikke vil se de på skirenn, sier Northug og legger til:

– Tidligere har vi snakket om doping, men det blir bare småting i forhold til dette.

Erik Valnes tviler på at russerne deltar i verdenscupåpningen i Ruka i slutten av november. Han peker på at ukrainske skiløpere ikke har mulighet til å delta, og at det da blir galt at russerne skal få gå.

– Man vet ikke hva de mener eller står for, det er sikkert mange som er imot det som skjer. Da er det selvfølgelig synd i dem. Men noen har kommet med uttalelser som støtter kriger. Det ser veldig stygt ut. Da stenger du deg selv ute, sier Valnes.

KLAR TALE: Even Northug har tydelige meninger rundt russisk deltagelse.

Klæbo står for det han har sagt tidligere:

– Så lenge et land går til krig mot et annet, mener jeg at de selvsagt ikke skal få stille til start i internasjonal idrett, sier Klæbo.

Langrennssjef Espen Bjervig deler oppfatningen.

– Den krigen må ta slutt. Vi kan ikke ha et krigførende land mot et annet land på startstreken.

Martin Løwstrøm Nyenget synes det per dags dato er riktig å utestenge Russland, og at ganske mye må snus på for å endre det.

– Aller helst skal krigen være over og det skal komme en unnskyldning fra flere hold og de skal vise forståelse.