Semifinaleklare Vipers bedre enn i gullsesongen: – Imponerende

KRISTIANSAND (VG) (Vipers – Krim 33–24, sammenlagt 65–49) Etter fjorårets triumf i Champions League ble de ribbet for flere av de største stjernene. Men Nora Mørk og Vipers har bedre resultater enn gullaget fra 2021.

TIL SEMIFINALEN: Nora Mørk, Katrine Lunde og Vipers er igjen klare Final Four i Budapest.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Krim ble feid av banen i de to kvartfinalekampene. Slovenerne er forsterket med stjernen Ana Gros fra utestengte CSKA Moskva, men Krim hadde lite å stille opp med da Mørk styrte spillet og Katrine Lunde reddet baller i Aquarama.

Sørlendingene klare for semifinalen i Champions League med 16 måls margin.

– Vi har ikke flere superlativer igjen, sier Viasat-ekspert Gunnar Pettersen.

Vipers spiller Final Four i Budapest den første helgen i juni. Györ og Metz er også klare, mens den siste plassen går til Esbjerg eller Bucuresti.

Etter en to tap på de tre første kampene i høst, har Vipers vokst enormt og har vunnet 10 av de 11 siste kampene i Champions League. Fjorårets mesterlag tok i gjennomsnitt 1,25 poeng pr. kamp. Årets utgave av Vipers snitter på 1,50 poeng.

– Imponerende, mener Gunnar Pettersen.

Henny Reistad scoret 22 mål fjorårets semifinale og finale før hun forsvant til Esbjerg. Emilie Hegh Arntzen og Malin Aune dro til Bucuresti. Heidi Løke ble gravid og forsvarssjef Hanna Yttereng ble tidlig langtidsskadet.

Men etter hvert har Vipers fått veldig mye til å stemme.

STERK SESONG: Ole Gustav Gjekstad får mye ros for måten han har ledet Vipers denne sesongen.

Kroatiske Ana Debelic har levert en kjempesesong på strek. Markéta Jerábková fra Tsjekkia har tatt store steg som bakspiller. Mens den ungarske veteranen Zsuzsanna Tomori har fått en ny vår som forsvarsanker i Kristiansand.

Isabelle Gulldén har gjort en god jobb i sin eneste Vipers-sesong. Den erfarne svensken viser at hun fortsatt har klasse. Det gjorde også Ragnhild Valle Dahl med sine seks scoringer, Flere av dem perler fra langt hold.

Lørdag hadde Vipers kontroll på det meste og ledet 17–12 ved pause etter ni redninger av Katrine Lunde. Krim hang bedre med i de første minuttene etter pause. Så fikk Krims nyervervelse fra Rostov-Don, Tatjana Brnovic, rødt kort.

Lunde tok frem sine beste redninger og etter hvert kom også keeper Evelina Eriksson, playmaker Marta Tomac og kantspillerne Tuva Høve (3 mål) og Mina Hesselberg (1 mål) inn fra benken og ble med på festen. 1753 tilskuere svarte med trampeklapp.

– Den beste trenerjobben Ole Gustav Gjekstad har gjort noen gang, mener Pettersen. Få kjenner Vipers-treneren bedre. Pettersen hadde i sin tid Gjekstad som spiller både på landslaget og Sandefjord.

STERK KAMP: Både Nora Mørk og Katrine Lunde leverte en god kamp da Vipers spilte seg til semifinalen.

Stine Bredal Oftedal og Györ hadde ingen problemer med å sikre seg plass i sluttspillet tidligere lørdag. Landslagskapteinen satte inn ni mål da Györ slo Brest 35–23 etter uavgjort i den første kvartfinalen i Frankrike.

Veronica Kristiansen kom ikke på scoringslisten for Györ, mens Silje Solberg satt på benken. Kari Brattset Dale er gravid og spiller ikke mer denne sesongen for den ungarske storklubben. Tonje Løseth satte inn fem mål for Brest, mens formsterke Helene Fauske ikke hadde dagen med bare en scoring på fire skudd.

Franske Metz er allerede klare for Final Four etter at kvartfinalemotstander Rostov-Don ble utelukket.

Norskdominerte Esbjerg favoritter til å ta den siste plassen etter å ha slått Bucuresti med ett mål i den første kvartfinalen. Returkampen for Henny Reistad & co. spilles i Danmark søndag.