NFF-tabbe før styrevalg: Ungdomsrepresentant var ikke ungdom

Leder av valgkomiteen i Norges Fotballforbund, Torleiv Sandvik, legger seg flat etter det han kaller en «kjempeblemme» foran helgens forbundsting.

VALGKOMITELEDER: Torleiv Sandvik beklager det som har skjedd før helgens forbundsting i NFF.

Publisert For mindre enn 40 minutter siden

En uke før jul annonserte valgkomiteen sin innstilling til nytt styre i fotballforbundet. Lise Klaveness foreslås som ny president – med en lønn på 1,7 millioner kroner.

Like mye oppmerksomhet fikk ikke resten av styret. Der ble ungdomsrepresentanten Malin Franzen Øiseth foreslått gjenvalgt. Problemet er bare følgende: 26-åringen er ikke lenger «ungdom».

– Vi i valgkomiteen har gjort en kjempeblemme. Vi har gjort en for dårlig jobb, sier Torleiv Sandvik til VG.

Franzen Øiseth var godt under grensen på 26 år da hun ble valgt inn i forrige periode. På det tidspunktet het det i NFFs lov at representanten måtte være under denne grensen idet hun eller han ble valgt for første gang.

Men siden den gang har NFFs lov blitt endret slik at vedkommende nå må være under 26 år på valgtidspunktet.

Det er ikke 26 år gamle Malin Franzen Øiseth lenger. Og for å komplisere det ytterligere: Loven til Norges idrettsforbund, som NFF er underlagt, sier at den som velges må være under 26 år ved årets slutt.

– Dirigenten mener hun er ni måneder for gammel, mens lovkomiteen i NFF mener hun er 23 dager for gammel. Jeg oppfatter uansett regelen som altfor rigid. Nå har Malin fått to års styreerfaring, og hun føler at hun kunne bidratt i større grad i den kommende perioden. Dette er ikke med på å bygge opp unge, sterke styrerepresentanter, sier Torleiv Sandvik.

SKUFFET: Malin Franzen Øiseth ba valgkomiteen sjekke om hun var valgbar, og trodde alt var greit. 48 timer før valget kom kontrabeskjeden. Bildet er fra 2020, da hun ble valgt inn i NFF-styret.

Han understreker at Malin Franzen Øiseth selv ba valgkomiteen undersøke hvorvidt hun var valgbar. Det sier hun også selv til VG:

– Jeg har hele veien etterspurt regelverket og fått beskjed om at dette er det søkt om dispensasjon fra, og at dette er i orden, skriver hun i en SMS.

Franzen Øiseth ble omtalt i VG for to år siden, da hun ble valgt inn som det yngste styremedlemmet i NFF noen gang.

Sandvik måtte formidle 26-åringen nyheten i dag fredag, bare 48 timer før NFF-valget på Gardermoen.

– Hun ble veldig lei seg. Kanskje spesielt fordi hun har tatt noen grep og tilpasset både arbeids- og privatliv for en ny periode i styret. Jeg kommer til å gå på talerstolen på søndag og beklage det som har skjedd, og si at dette er en for dårlig jobb av oss, sier Torleiv Sandvik.

BLIR TROLIG NY NFF-PRESIDENT: Lise Klaveness ønsket ikke å gå ned i lønn, og beholder dermed lønnen på 1,7 millioner kroner i året om hun blir norsk fotballs øverste tillitsvalgte i de fire neste årene.

Han vil nå innstille en ung mann som erstatter for Franzen Øiseth. Sandvik vil ikke kommunisere hvem dette er gjennom VG.

– Hvorfor ikke bytte ut Gunhild Lærum eller Leon Jarle Aurdal, som også står på valg? Er Franzen Øiseth med kun fordi hun er ung?

– Nei, det har hun ikke vært. Men komiteen har enstemmig konkludert med at man i den situasjonen vi er i nå, ikke ønsker både en ny president (Klaveness) og to så unge og uerfarne styrerepresentanter. Vi ønsket ikke å rokke ved totaliteten der, sier Sandvik.

Men ungdomsrepresentanten er ikke den eneste saken som har kommet opp i forkant av helgens forbundsting i Norges Fotballforbund.

Enkelte skal også ha stilt spørsmål ved om valgkomiteen har mandat til å fastsette den nye presidentens lønn – slik VG fortalte tidligere denne uken. Dette skal nå være avklart med lovkomiteen i Norges Fotballforbund.

I tillegg har valgkomiteen måttet innhente dispensasjon fra Norges idrettsforbund fordi man har innstilt for mange kvinner i forbundsstyret og for mange menn i to underkomiteer.