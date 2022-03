Ny æra for norsk kvinnelangrenn: – Det er litt brutalt

Karrierestopp for suverene Therese Johaug (33) gjør mange spente på hva de neste årene bringer for norsk kvinnelangrenn.

UNIK: Therese Johaug kommer til å stå igjen i skihistorien med gullskrift.

– Da Therese ringte meg, gikk det halvt minutt hvor jeg ikke klarte å si noe. Det er litt brutalt med tanke på det hun har betydd for norsk kvinnelangrenn, sier landslagstrener Ole Morten Iversen til VG.

Lørdag 5. mars går Johaug tremila i de legendariske løypene i Holmenkollen, ikke langt unna inngangsdøren hennes, for siste gang. Det skjer på dagen 11 år etter at hun ble verdensmester for første gang – i Holmenkollen, på tremila.

Fakta Therese Johaug. * Født: 25. juni 1988 (33 år). * Klubb: Nansen. * Meritter: OL: 4 gull (10 km 2022, skiathlon 2022, 30 km, stafett 2010), sølv (30 km 2014), bronse (10 km 2014). * VM: 14 gull (skiathlon 2021, stafett 2021, 10 km 2021, 30 km 2021, 30 km 2019, 10 km 2019, skiathlon 2019, 30 km 2015, stafett 2015, skiathlon 2015, stafett 2013, 10 km 2013, stafett 2011, 30 km 2011), 2 sølv (stafett 2019, skiathlon 2013), 3 bronse (30 km 2013, 15 km 2011, 30 km 2007). Verdenscupen: 80 seirer og tre sammenlagtseirer (2020, 2016 og 2014). * Aktuell: Legger lørdag opp som landslags- og eliteløper Les mer

Siden Marit Bjørgen la opp i 2018, har Johaug båret norsk kvinnelangrenn etter hun kom tilbake fra utestengelsen til 2018/19-sesongen.

Nå frykter flere i miljøet, mediene og publikum for resultatene. Det er en ny epoke i norsk langrenn som starter, uten både Bjørgen og Johaug.

– Vi har vært litt bekymret i flere år. Therese har berget oss på distanse, og det blir et vakuum. Men det kan gi rom for at andre løpere må ta mer plass og ansvar, og kan vokse på det. Kjensgjerningen er at det har vært litt for langt til nest beste bak Therese, sier Iversen.

Johaug vant alle de tre individuelle distansegullene i VM 2019 og 2021, samt OL 2022. Og i verdenscupen har hun så å si vunnet «alt» av distanserenn siden returen.

Maiken Caspersen Falla vant sprinten i Drammen, mens Mathilde Myhrvold og Tiril Udnes Weng har vært på pallen i år. Heidi Weng har også vunnet verdenscuprenn denne sesongen.

Men totalt sett har det vært tynt bak Johaug for godt vante norske TV-seere de seneste årene.

– Jeg trente herrelaget da Bjørn Dæhlie ga seg i 1999, og alle stilte krisespørsmål. Men i neste renn var det fem nordmenn topp syv. Den norske langrennsmaskinen durer videre. Selv om det ikke vil komme en ny Therese Johaug på to år, kan det komme noen som hevder seg veldig bra fort, sier Pål Gunnar Mikkelsplass, skiveteran og Johaugs personlige trener.

– Vi har Weng som kan vinne skirenn, og det kommer sikkert mange nye. Det gjelder å gjøre det rette med de som er villig til å satse fremover. Det er sjeldent så mørkt som ting blir fremstilt.

SVT-ekspert Mathias Fredriksson tror det kan gi mer underholdende konkurranser uten overlegne Johaug.

– Langrenn mister den største utøveren, den største stjernen. Men idretten kan nå bli enda mer interessant, det blir jevnere, sier Fredriksson og kaller det et «stort tap» for Norge.

Iversen peker på at Johaug har betydd mye for laget, også utover det hun har gjort i løypa.

– Jeg kom inn etter at Marit ga seg, mens Therese kom tilbake. Da var det en tanke hos oss «hvordan skal det gå uten, Marit?». I løpet av de fire årene har Therese glidd inn i den rollen med glansen sin, på en litt annen måte. Men betydningen hun har hatt for oss er ubeskrivelig, sier Iversen og forklarer videre:

– Therese er en ekstremt god lagspiller med masse medmenneskelighet og omsorg. Hun har vært utrolig nyttig, og det blir et stort savn.

PS! Johaug går også avslutningen i Falun neste helg, ifølge Mikkelsplass. Totalt ble det 4 OL-gull og 14 VM-gull.