Barcelona-presidenten beklager etter at Frankfurt-fansen herjet på Camp Nou: – Føler meg skamfull

Eintracht Frankfurt slo ut Barcelona i Europa League, med rundt 30.000 tilreisende tilskuere på tribunen. Barcelona-president Joan Laporta lover at en lignende situasjon ikke skal gjenta seg.

TUSENER PÅ TUSENER: Det er kanskje mange nordmenn som er til stede i forbindelse med Tour de France på sommeren, men det kan neppe måle seg med Frankfurt-fansens oppmøte i Barcelona torsdag kveld.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Etter 1–1 i den første kvartfinalekampen, tok Eintracht Frankfurt tidlig kommando borte mot Barcelona torsdag kveld. Halvveis ut i den andre omgangen ledet de hele 3–0, og til tross for at Barcelona reduserte to ganger på overtid, så var det den tyske klubben som kunne juble for en plass i semifinalen etter å ha vunnet kampen 3–2, og dermed 4–3 sammenlagt.

Og selv om kampen ble spilt i Barcelona, kunne også godt over en tredel av stadion juble med dem. Ifølge ESPN skal nærmere 30.000 Frankfurt-fans ha vært på tribunen, i en kamp hvor det ble registrert 79.468 tilskuere.

– Jeg er utrolig glad. Vi leverte en enestående prestasjon. Vi fikk gåsehud da vi så fansen på oppvarmingen, sier Frankfurt-spiller Sebastian Rode til UEFA.

PREGET BYBILDET: Frankfurt-fansen satte sitt preg på Barcelona torsdag.

Barcelona-leiren var langt mindre fornøyd med den store mengden Frankfurt-fans. I utgangspunktet hadde det tyske laget fått 5000 billetter til kampen på bortefeltet, men Frankfurt-fansen fylte både det og mange av de øvrige plassene på stadion, som i utgangspunktet er tiltenkt hjemmefansen.

– Det som skjedde i dag (torsdag) får meg til å føle meg flau og skamfull. Det var så mange fans for det andre laget, og ikke mange for oss, sier Barcelona-president Joan Laporta til Barca TV ifølge Reuters.

Laporta legger til at han er veldig lei seg for det som skjedde.

– Det vi kan unngå er visse situasjoner, men slik det er nå, så må vi være strengere. Vi kan ikke tillate at slike situasjoner skjer, sier han.

Årsaken til de mange bortesupporterne er trolig at de har kjøpt billetter fra Barcelona-fans. Laporta-rådgiver Enric Masip tok til Twitter underveis i kampen.

– Alle har rett til å selge billettene sine videre, men å se Camp Nou med så mange bortefans er veldig, veldig ille, skriver han.

BEKLAGER: Barcelona-president Joan Laporta. Hovedtrener Xavi i bakgrunnen.

– Det hjalp ikke at stemningen rundt kampen var som en cupfinale på en nøytral bane. Det var som om det var 50/50 med fans. Det er ingen unnskyldning, det er bare skuffende. Vi spilte ikke bra nok, sier Barcelona-trener Xavi til UEFA.

– Jeg forventet 70.000 eller 80.000 cules (Barcelona-fans), men det ble ikke slik. Klubben sjekker hva som skjedde, sier Xavi ifølge Goal.com.

– Det som er klart at det er en feil. En kalkulasjonsfeil, en planleggingsfeil. Det er veldig klart. Når vi spiller hjemme, så kan ikke dette skje med oss, sier Xavi.

– Spillerne ønsker også å vite hva som skjedde. Vi ønsker en forklaring, sier Barcelona-treneren.

– En stor overraskelse, sier Barcelona-spiller Araújo til UEFA om Frankfurt-fansens oppmøte.

Videoer fra før kampen viser at Frankfurt-fansen gikk i tog bort til Camp Nou:

For Frankfurt fikk Jens Petter Hauge spille de siste minuttene, etter at han kom inn etter 80 minutter. På Instagrams historiefunksjon skriver han enkelt og greit «amazing» – fantastisk – til en video som viser Frankfurt-spillerne nede på banen etter kampslutt, med Frankfurt-fansen jublende oppe på tribunen.

– Alle som kunne være her i dag vil aldri glemme denne kvelden. Det er denne typen emosjonelle høydepunkter du har i fotballen, og som du ikke kan kjøpe for penger, sier Frankfurt-trener Oliver Glasner til UEFA.

I semifinalen skal Eintracht Frankfurt møte West Ham, mens det er RB Leipzig og Rangers som møtes i den andre semifinalen.

SEIERSJUBEL: Jens Petter Hauge (nummer 23) og resten av Frankfurt-spillerne kunne juble etter å ha sikret seg en plass i semifinalen.