Fantasy Premier League Gameweek 4: Cristiano Ronaldo eller ikke?

Det er ett stort samtaleemne før denne runden, men det er samtidig nok av andre ting å være obs på.

GJENFORENT: Cristiano Ronaldo er tilbake i Premier League og dermed også høyaktuell for mange Fantasy-spillere.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Først og fremst kan man begynne med all usikkerheten rundt karantene på spillere tilbake fra landslagssamling.

Brasil ønsker at FIFA skal hindre brasilianske spillere som ikke reiste til Sør-Amerika å spille denne runden.

Det vil i så fall påvirke Alisson, Fabinho, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Thiago Silva, Fred, Raphinha og Richarlison.

Fra før er det kjent at argentinerne Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Emiliano Martínez og Emiliano Buendía mister helgens runde.

Det mest åpenbare og klare rådet er å vente så lenge som mulig med å gjøre bytter. Fantasy Football Scout og andre legger ut fin oversikt over de ferskeste nyhetene fra pressekonferansene.

Vi oppdaterer artikkelen etter pressekonferansene fredag!

Noen managere har pressekonferanser allerede torsdag (engelske tider). Samme konto legger ut en liknende oversikt fredag.

Slik løser du Ronaldo-situasjonen

Der er det også lov til å håpe at Ole Gunnar Solskjær gir noen hint om Cristiano Ronaldo. Selv ønsker jeg så mye informasjon som mulig før man gjør et såpass inngripende valg.

Har man ikke to bytter, er man etter all sannsynlighet nødt til å ta et hit for å få ham inn.

I utgangspunktet tror jeg både at han starter og at han kommer til å være «fus i alt» – det vil si at han tar straffespark og direkte frispark – selv om Bruno Fernandes har bedre statistikker på begge.

Forhåpentligvis kommer Solskjær med noe info slik at vi ikke trenger vi å basere det på ren gjetning.

Foreløpig er vurderingen at det ikke er nødvendig å aktivere wildcardet kun for å få inn Cristiano Ronaldo allerede denne runden.

Det er mye usikkerhet etter landslagspausen og for eksempel Chelsea får et svært fint kampprogram fra Gameweek 7.

Les mer om det i denne artikkelen!

Det er viktig å ha litt is i magen. Mange har fått en kanonstart på sesongen, og de fleste av de som var gode valg i de tre første rundene er fremdeles gode valg.

Jeg bruker mitt eget lag som eksempel:

Med dette laget er det uaktuelt å bruke wildcard allerede nå.

Kun ett gratis bytte er jeg nødt til å ta fire minuspoeng og ta ut Bruno Fernandes for å få inn Cristiano Ronaldo.

Med informasjonen vi besitter i skrivende stund føles det som en dårlig deal.

Det som gjør det fristende er dersom Roberto Firmino er ute en stund og Danny Ings + Bruno Fernandes kan bli til Cristiano Ronaldo + Diogo Jota.

Likevel er det mest sannsynlig at jeg bare gjør Danny Ings til Dominic Calvert-Lewin dersom han meldes klar til dyst i helgen.

Misforstå ikke: Cristiano Ronaldo er det beste kapteinsalternativ dersom det er åpenbart at han starter denne runden:

Bruno Fernandes er imidlertid regnet som det nest beste kapteinsalternativet av bookmakerne – og er nok garantert å spille 90 minutter.

Mohamed Salah kan fort bli litt «glemt». Ikke bli overrasket om det blir en liten kaoskamp mot offensive Leeds United – og det kan passe egypteren godt.

I skrivende stund har svimlende 18,2 prosent valgt å hente Cristiano Ronaldo allerede. Det kommer nok til å stige godt over 20 prosent før runden er omme.

Foreløpig er den forenklede konklusjonen som følger:

Wildcard: Ja til Ronaldo.

To gratis bytter: Ja til Ronaldo.

Hit: Nei til Ronaldo.

Her er det uansett bare å trekke armene i været og fastslå at det ikke finnes en fasit.

Med den informasjonen vi besitter nå så kan Cristiano Ronaldo starte kampen og score hat trick, men han kan også komme inn til stående ovasjoner i kampen 58. spilleminutt.

Uansett gjør dette Fantasy mer spennende og interessant og kommer til å snu opp ned på en sesong hvor det var veldig mange like lag i starten.

Vi oppdaterer artikkelen fredag når det foreligger mer informasjon. Rådet er å vente så lenge som mulig.

I mellomtiden kan du legge igjen ditt dilemma i kommentarfeltet!