Liverøds knusende dom over toppfotballen i Norge

Terje Liverød (66) tok i sommer et kraftig oppgjør med norsk fotball. Den gamle fotballagenten er «sinna på mange» og ber Norges Fotballforbund skille seg fra Eliteserien.

KRITISK: Terje Liverød fotografert i Montevideo i 2018.

I sommer serverte den mangeårige fotballagenten en nådeløs dom over norsk fotball i Dagens Næringsliv. Saken «Galt for Norge» tok utgangspunkt i Liverøds rapport «Resultatutvikling i norsk fotball 2000-2020».

Den tegnet et svært dystert bilde av Fotball-Norge.

– Den norske fotballindustrien er helt og holdent kaputt og akterutseilt, uttalte Liverød til DN.

For å nevne noe fra rapporten:

Eksporten av norske spillere har siden 2000 falt, i et tidsrom hvor den globale eksporten av spillere er femdoblet.

NFF har ikke nådd ett eneste av sine sportslige toppfotballmål siden 2000.

Eliteserien har siden 2010 vært rangert under 20. plass i Europa.

Av tolv norske spillere under kontrakt i de fem store ligaene i Europa, fikk tre spillere «minst 50 prosent spilletid»: Morten Thorsby, Erling Braut Haaland og Birger Meling.

– Folk i Norge har blitt hjernevasket

Liverød mener tallene viser at Eliteserien ikke har bærekraftig økonomi, at norsk toppfotball og NFF generelt ikke har hatt «kompetent ledelse over tid» og at norske klubber ikke er «tett på det høyeste europeiske nivået».

Samtidig peker Liverød, som har arbeidet for klubber som Bayern München og Schalke 04 og som spesialiserte seg på det sør-amerikanske markedet som rådgiver og konsulent for klubber, på et oppblåst selvbilde – skapt av hårete mål i NFF og ukritisk mediedekning.

– Det blir fordummende. Man har innbilt seg lenge at Martin Ødegaard er en spiller i verdensklasse, noe han ikke er. I Norge har folk blitt hjernevasket, og det er ikke bra, mener han.

Det norske fotball-publikummet har fulgt Ødegaard med argusøyne siden han slo gjennom som 15-åring.

Liverød bobler ikke over av entusiasme og forventninger før Norges VM-kvalifiseringskamp mot Nederland onsdag.

– Den taper vi.

– Helt sikker?

– Ja.

– Mirakler har skjedd i fotball før, men normalt er Norge sjanseløse fordi vi ikke har gode nok spillere. Og spesielt er vi for svake defensivt.

Liverøds løsning

Nå skisserer han en vei ut av problemene.

– De grunnleggende problemene er strukturelle. Det er en selvmotsigelse at bredden skal bestemme over toppen. På fotballtinget er det 130-140 breddeklubber som bestemmer over den profesjonelle fotballen. Ligaen må skilles fra Norges Fotballforbund.

I dag eies Eliteserien 50/50 av NFF og Norsk Toppfotball.

66-åringen grøsser av eliteserienivået etter å ha sett Vålerenga-Stabæk i helgen.

– Det var så dårlig at … nei, frels og fri og bevare meg.

Bildet han tegner av Eliteserien er en regatta med 16 lag som ror oppover en stri elv. Laget som leder er fornøyd, selv om samtlige lag ror saktere enn strømmen og nærmer seg en stor foss litt lenger bak.

– Det tyske fotballforbundet har ikke noe som helst med utviklingen av spillere å gjøre. Det samme gjelder i England, Italia og Spania, sier Liverød.

– Ingen vil flytte til Bodø

– Den profesjonelle fotballen må få styre seg selv. Hvis man samtidig reduserer til ti lag i de to øverste divisjonene, får du umiddelbart en konsentrasjon av ressurser og spillere. Ser man på Eliteserien, er det bare søppel. Og det blir bare dårligere og dårligere fordi man spiller med så mange dårlige spillere.

– Bodø/Glimt er nummer én, men ingen vil flytte til Bodø. Du må true spillere dit. Molde er nummer to, og det er det samme – 25.000 mennesker mellom bakkar og berg. Lillestrøm på tredje er en bondebygd. Og Kristiansund på fjerde er et fiskevær. Dette er toppen av Eliteserien. Si meg ett fotballand hvor dét er tilfelle, sier Liverød.

– Ingen, konkluderer han.

– Det er en enorm svakhet. Man er nødt til å ha kraftsentre.

Klaveness peker på trenerutdannelse

Liverød blir ekstremt provosert av uttalelser av typen Lise Klaveness kom med i VG i mars i fjor, der NFFs elitedirektør uttalte at det har vært en viktig strategi å løfte trenerutdannelsen og at man ønsker å være i verdensklasse på dette området.

– Nord-Makedonia er mye flinkere enn Norge. Det er så respektløst. Jeg blir engasjert, provosert og sint. Jeg må le av det og meg selv. Men det er alvor. Det er så dumt at det er helt dødfødt.

VG har konfrontert fotballpresident Terje Svendsen med Liverøds analyse, og hans utspill om NFF-ledelsen.

– Liverød har selvsagt lov å ha meninger om fotballen som alle andre, men her er det både direkte feilinformasjon og upresise hofteskudd som gjør det vanskelig å kommentere innholdet ytterligere, svarer Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, i en SMS.

– Kan dere peke på hva dere mener er direkte feilinformsjon?

– Sitatet holder.

Stefan Strandberg, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Kristoffer Vassbakk Ajer på Ullevaal stadion på mandagens trening.

Liverød er overbevist om at NFF og Norsk Toppfotball bare er ute etter å beskytte seg selv og egen makt.

– Terje Svendsen og de er helt usynlig. Hva står de for? Ingenting. De sier ingenting, kan ingenting og tar null ansvar for ikke å ha nådd ett eneste mål og å ha kjørt norsk toppfotball helt i grøfta.

– Trist for norsk fotball

Han refser også mediene – og spesielt VG – for ikke å legge til rette for debatten og for å svikte med å opplyse folk.

– Jeg er sinna på mange. Jeg gjør dette fordi jeg er genuint opptatt av fotball og ser hvor dårlig det går. Hvis vi ikke tar tak sammen, kommer det bare til å fortsette. Det er så trist for norsk fotball, sier Liverød til VG.

– Måten norsk fotball er styrt på har mye likhet med planøkonomien i gamle Sovjet. Det er en voldsom sentralstyring – hva du skal tenke, hva du skal mene. Det er ikke lov å bruke ordet «topping». Så skal man desentralisere utviklingen av spillere. Hele tankegangen er helt absurd. Spillere utvikles i kraftsentre, sier han.

– De beste spillerne kommer fra de store klubbene. De har erfaringene, kulturen, kunnskapen, kreftene, ressursene og trenere med erfaring. De kommer fra Barcelona, Real Madrid og Bayern München – de utvikles ikke på Otta og Vinstra.

– De store skal bli bedre

– Kan utviklingen på småsteder rundt i Norge bli forsømt om alt overlates til de store klubbene?

– Det er ikke snakk om at alt skal overlates til noen, men at de store skal bli mye bedre. At man skal stimulere til at de beste, ikke bare unge spillere, men de beste trenere og ledere kommer dit så tidlig som mulig. Samle ressurser for at de skal utvikle seg videre. Slik det er med forskning, musikere, medisin og alt annet. Bortsett fra i norsk fotball, hvor sentraladministrasjonen har forbudt dette og disse tanker. Du sitter ikke alene på Vinstra og utvikler deg som forsker, det gjør du i forskningssentre sammen med de beste.

