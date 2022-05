Bryllupslykke for OL-helter

Kjærligheten blomstret for langrennsløperne Ragnhild Haga (31) og Jessie Diggins (30) sist helg. Begge giftet seg.

PARDANS: Ragnhild Haga er vant til enkeldans og dobbeldans i langrennssporet. I helgen ble det pardans med Øyvind Gløersen. Jessie Diggins giftet seg med Wade Poplawski.

Ragnhild Haga, som tok OL-gull på 10 km individuelt og på stafett i 2018, giftet seg med Øyvind Gløersen i helgen.

«Det er noe av det fineste jeg har opplevd, samtidig som det føles litt privat. Takk til gjestene våre, for all hjelp og for alle gratulasjoner», skriver Haga på Instagram.

En rekke idrettsnavn som Therese Johaug, Helene Fossesholm, Marte Olsbu Røiseland, Kerttu Niskanen og Denise Herrmann har kommet med sine lykkeønskninger i sosiale medier til brudeparet.

Maiken Caspersen Falla, sprintdronningen som la opp etter sesongen, var forlover. Det var også Anders Gløersen for sin bror Øyvind. Anders Gløersen var en del av laget som tok stafettgull i VM-2015 og oppnådde fem seirer i verdenscupen. Broren Øyvind var også en habil skiløper med to NM-gull i lagsprint sammen med Anders blant annet.

Ragnhild Haga er nå tilbake på landslaget etter at hun ikke fikk plass sist sesong. 31-åringen har gått 134 renn i verdenscupen, som har gitt ti pallplaser og en etappeseier i minitouren fra Ruka i 2017.

GLAD: Jessie Diggins skal ut på bryllupsreise. Her jubler hun etter OL-sølv på tremila i Beijing sist vinter.

På andre siden av atlanteren giftet amerikanske Jessie Diggins seg med Wade Poplawski i Minnesota søndag. Hun har delt en rekke bilder og videoer på Instagram. 35 år gamle Poplawski er tidligere hockeyspilller og kommer fra Canada.

«Den beste dagen i våre liv! Takk til alle som feiret sammen med oss, som delte sin kjærlighet og som sendte oss inn i ekteskapet med litt ekstra stas», skriver Diggins.

Hun avslører at de nå skal på bryllupsreise. Lagvenninnene Julia Kern og Sophie Caldwell var blant brudepikene.

Jessie Diggins er en av de klareste favorittene til å ta over tittelen som langrennsdronning etter at Therese Johaug har gitt seg. Diggins tok OL-gull i 2018 med Kikkan Randall på lagsprint. Duoen tok også VM-gull på øvelsen i 2013.

30-åringen har ellers to individuelle OL-medaljer og tre individuelle VM-medaljer. Hun har 12 seirer og 40 pallplasser i verdenscupen, i tillegg til en sammenlagtseier i verdenscupen og en Tour de Ski-triumf sammenlagt.

