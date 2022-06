Svenskene ut mot UEFA før Norge-møte: – Det er tragisk

STOCKHOLM/ENEBYBERG (VG) Flere av de svenske spillerne mener de blir utsatt for stor skaderisiko ved å spille Nations League. Ståle Solbakken mener det ikke gjelder Norges spillere.

KRITISK: Sverige-kaptein Emil Forsberg liker ikke at han må ut i fire Nations League-kamper kort tid etter å ha avsluttet sesongen med RB Leipzig. Her er han underveis i kampen mot Slovenia torsdag.

De svenske forfallene blir stadig flere, og spesielt på midtstopperplass er det skadekrise før søndagens oppgjør mot Norge. Høyreback Emil Krafth er klar i sitt svar da VG spør hva han mener ligger bak skadene.

– Jeg tror det har mye å gjøre med at det har vært en lang sesong for alle spillerne. Det er ikke veldig optimalt å komme inn til Nations League hvor man har fire kamper på så kort tid. Det er ikke veldig bra og gir en stor skaderisiko, sier Krafth etter fredagens trening på Friends Arena.

– Nå har vi hatt uflaks med mye skader. På en måte er det en del av fotballen, men jeg liker ikke opplegget de har lagt opp for oss, fortsetter Sverige- og Newcastle-forsvareren.

«De» som Krafth sikter til, er det europeiske fotballforbundet (UEFA), som har valgt å legge fire Nations League-kamper til starten av juni. Det gjorde at samlingen for flere spillere begynte én uke etter å ha avsluttet sesongen i flere av de europeiske ligaene.

For Sverige betyr det – i likhet med Norge – at det skal spilles fire kamper fra 2. til 12. juni. Krafth er langt fra den eneste på det svenske landslaget som reagerer på det.

– Det er tragisk på den måten at man ikke får tid. Vi spiller 50 kamper på ett år, og så får man 5–6 dager og så drar man hit. Det blir større risiko for skader da, sa Sverige-kaptein Emil Forsberg til Aftonbladet etter torsdagens 2–0-seier borte mot Slovenia.

– Alle kommer fra lange sesonger med klubblaget og det er klart man kunne tatt mer hensyn til det. Men det er ikke vi som bestemmer reglene. Det er bare for oss å akseptere situasjonen. Så kan man ha sine egne meninger om det, sa Sverige-spiss Alexander Isak til samme avis.

– Er det en fare for spillernes helse?

– Absolutt! Det er en del som har falt fra på laget vårt på kort tid. Vi får se om det blir noen endringer. Å klemme inn fire Nations League-kamper på så kort tid kan være risikabelt, sier Isak.

PS: I tillegg til vertsnasjonen Tyskland skal 20 lag til EM gjennom kvalifiseringsspillet neste år, mens de tre siste plassene går til lag som kvalifiserer seg gjennom Nations League:

Også Liverpools Virgil van Dijk og Manchester Citys Kevin De Bruyne har sagt at kampprogrammet er for hardt inn mot Nations League-kampene til henholdsvis Nederland og Belgia.

Norges landslagssjefen Ståle Solbakken skjønner at det kan være tungt for van Dijk som kommer rett fra finaletap i Champions League, og De Bruyne som nylig gikk seirende ut av den tette Premier League-gullkampen.

– For de spillerne som har spilt 50–60 kamper så er det for tøft, men ingen i backfireren min har så mye svette på ryggen at de ikke tåler eller bør tåle det, sier Solbakken til VG etter Norges trening i Enebyberg, like nord for Stockholm, fredag.

– Haaland har hatt sine lange pauser. Han har ikke hatt noen supertøff sesong fysisk sett.

Søndag møter Norge et svensk lag som også fredag måtte se at en spiller meldte forfall. Da reiste Carl Starfelt hjem etter å ha blitt skadet mot Slovenia torsdag, og forverret med det den svenske stopperkrisen:

Victor Lindelöf meldte forfall like før samlingen, mens Filip Helander var uaktuell med skade. Både Pontus Jansson og Marcus Danielson har gitt seg på landslaget.

Da Starfelt ble byttet ut torsdag, kom Aleksander Milosevic inn. Han avslørte senere at han spilte med skade, og fredag trente han alternativt for seg selv. AIK-stopper Sotirios Papagiannopoulos har blitt hentet inn i troppen, men han har ikke vært en del av det svenske landslaget siden han satt på benken i 3–3-kampen mot Norge på Ullevaal i mars 2019.

– Janne Andersson (svensk landslagssjef) sa at han er litt urolig, og han pleier ikke å si det. Det er litt skummelt før Norge-kampen, sier Malin Wahlberg til VG om den svenske stopperkrisen. Hun dekker det svenske landslaget tett for Aftonbladet, og er usikker på hvilke to som starter som midtstoppere mot Norge.

– Det er Joakim Nilsson som blir den styrende i midtforsvaret, og han er ikke spesielt rutinert på landslaget heller. Så tror jeg det blir Milosevic, om han ikke er ute med sin kjenning. Da tror jeg i så fall at vi får se Hjalmar Ekland, som ikke har spilt en landskamp tidligere.

LETT ØKT: Emil Krafth (t.v.), Emil Forsberg (bak) og flere av de svenske spillerne hadde en rolig trening på Friends Arena fredag.