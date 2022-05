HamKam-Eriksen dropper barnehagejobben: Vil få nytt lønnshopp

Han er trolig landets beste fotballspillende barnehagepedagog og lekte også med Rosenborg, men fremover skal Kristian Eriksen (26) bare være fotballspiller.

FAST ARBEIDSANTREKK: Kristian Eriksen varmer opp før kampen mot Rosenborg.

HamKam-profilen har hatt deltidsjobb i Vestenga barnehage ved siden av fotballen siden han ble Kamerat «på nåde» i 2020-sesongen. Etter eget ønske beholdt han også jobben etter han gjorde et lønnshopp på forrige kontraktsinngåelse. Men fra sommeren av vil han være «helproff».

– Nå har jeg diskutert litt med barnehagen. Nå tenker jeg at jeg jobber frem til sommerferien og den biten der, så tror jeg nok at jeg legger det litt bak meg, forteller Eriksen til VG.

I den heftige kampperioden han og HamKam står i nå – der Odd-kampen på søndag blir den sjette matchen på 20 maidager før landslagspausen i juni – har Eriksen også tatt ut avspasering.

– Det lærte jeg i fjor. I en slik periode tapper det meg mer for energi enn det gir meg. Men i en vanlig uke går det greit, presiserer Eriksen, som har hatt 15 prosent stilling i barnehagen frem til nå og enten fylt timene gjennom én sekstimersdag eller to «økter» over to dager.

– Er det stor forskjell på å ha en jobb ved siden av som spiller i Obosligaen kontra Eliteserien?

– Det er en del av det samme, men i Eliteserien er det en del mer rundt. Jeg er også en person som ønsker å bidra og hjelpe klubben med forskjellige ting. Stille opp inn mot sponsorer, media og hjelpe til i klubben, svarer Eriksen.

HamKam-trener Jacob Michelsen hadde gjerne sett at nøkkelspilleren fortsatte i kommunale Vestenga – av en høyst personlig årsak.

– Det er jeg faktisk veldig lei meg for. Mitt barn har akkurat startet i den barnehagen, og utover å være en fantastisk fotballspiller, er han en veldig god pedagog. Så jeg skulle gjerne sett at han spilte litt fotball med min datter, sier Michelsen med et smil.

Det sto skrevet i stjernene over Briskeby at han skulle score mot Rosenborg i forrige hjemmekamp. Trønderklubben – med Eriksens tidligere HamKam-trener Kjetil Rekdal som sjef – bød intenst på 26-åringen før seriestart.

Hedmarkingene nektet å selge, og alle så verdien Eriksen har for de grønne og hvite i 1–1-kampen mot Rosenborg. Han scoret målet, satte opp lagkameratene til sjanser og var banens beste. Derfor er det ikke rart HamKam har tilbudt spilleren ny kontrakt.

Tirsdag var han på nytt sentral i HamKams sterke bortepoeng mot Viking i Stavanger.

– Jeg har veldig mange oppgaver i HamKam, men konsentrerer meg om det som skjer på feltet. Så alt med kontrakter må du spørre Espen Olsen om, kontrer klubbens danske trener om han tror lagets antatt viktigste spiller forlenger.

– Han har ikke signert, men vi er i positiv dialog, opplyser Espen Olsen, klubbens sportssjef.

Eriksens nye lønnsnivå spiller naturligvis inn i avgjørelsen om å droppe ekstrajobben fremover. Med et smil garanterer Olsen at Eriksen vil tjene bedre om han signerer den nye avtalen med Kamma. Spilleren overlater alt til agentene og vet tilsynelatende minst mulig om prosessen. Men han sier det blir «morsomt» å prøve tilværelsen som helproff i fotballen.

– Så gjelder det å finne et annet fristed for å koble av hodet. Jeg har ting å drive med. Fiske, frisbeegolf og gå inn og hjelpe klubben med forskjellige oppdrag, sier Eriksen.

En avgjørelsen rundt HamKam-fremtiden bør ikke være altfor langt unna. Rosenborg-trener Kjetil Rekdal ville iallfall ikke avvise at Rosenborg gjør et nytt forsøk på å kjøpe 26-åringen denne sommeren.

– Vinduet åpner i august, så får vi se hva som skjer da, sa Rekdal etter 1–1 på Briskeby.

Publisert Publisert: 28. mai 2022 12:26 Oppdatert: 28. mai 2022 13:08